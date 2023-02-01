تراجع إيرادات النفط العراقية 7.2% خلال يناير

تراجعت قيمة صادرات النفط العراقية خلال كانون الثاني/يناير الماضي بـ7.2% على أساس سنوي، رغم ارتفاع كميتها، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

ووفقاً لبيانات وزارة النفط العراقية، كانت “كمية الصادرات من النفط الخام لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط سومو، بلغت مجموع (101) مليونا (245) ألفا و( 95 ) برميلاً، بايرادات بلغت (7.690) مليار دولار” .

وأضاف البيان، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال الشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد بلغت (98) مليونا و(460) ألفا و (50) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(475) ألفا و( 516 ) برميلاً”.

ويعد العراق ثاني أكبر منتجي منظمة أوبك المصدرة للنفط وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد البلاد 8% في 2022، بسبب زيادة الإنتاج النفطي بنسبة 12%.

وارتفعت كمية الصادرات النفطية في بلاد الرافدين في كانون الثاني/يناير 2023 إلى 101.2 مليون برميل، مقابل 99.3 مليون برميل في الشهر ذاته عام 2022.

لكن على جانب آخر، انخفض معدل سعر تصدير النفط خلال كانون الثاني/يناير إلى مستوى 75.96 دولار للبرميل مقابل 83.25 دولار للبرميل في ذات الشهر من العام الماضي.