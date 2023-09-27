فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

المغرب.. تراجع إيرادات الفوسفات في النصف الأول من 2023

فادي طنّوس by فادي طنّوس
فوسفات الغرب

أكدت مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP) اللمملوكة من المملكة المغربية أن حجم معاملات النصف الأول لعام 2023 بلغ 37.6 مليارات درهم مغربي، إلى نهاية حزيران/يونيو 2023، مقارنة مع 56 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022 بانخفاض نسبته 32% على أساس سنوي.

وقالت المجموعة، في بيان للنتائج المالية نصف السنوية إن “الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك” ارتفعت إلى 7.7 مليارات درهم، مع هامشها الذي وصل إلى 20%.

وأشار البيان إلى أن أسعار الأسمدة الفوسفاتية تأثرت بـ”تأخير العرض، بما في ذلك من طرف البرازيل، وتحسن الأحجام المصدّرة من الصين في الربع الثاني، وانخفاض تكاليف المدخَلات (الكبريت والأمونيا)”، وأوضح أن “معاناة أسعار الصخور والأحماض من ظروف السوق غير المواتية، في ظل فائض مخزونات الأسمدة الفوسفاتية، وانخفاض الإعانات الحكومية، لاسيما في كل من الهند وإندونيسيا”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا