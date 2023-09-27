المغرب.. تراجع إيرادات الفوسفات في النصف الأول من 2023

أكدت مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP) اللمملوكة من المملكة المغربية أن حجم معاملات النصف الأول لعام 2023 بلغ 37.6 مليارات درهم مغربي، إلى نهاية حزيران/يونيو 2023، مقارنة مع 56 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022 بانخفاض نسبته 32% على أساس سنوي.

وقالت المجموعة، في بيان للنتائج المالية نصف السنوية إن “الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك” ارتفعت إلى 7.7 مليارات درهم، مع هامشها الذي وصل إلى 20%.

وأشار البيان إلى أن أسعار الأسمدة الفوسفاتية تأثرت بـ”تأخير العرض، بما في ذلك من طرف البرازيل، وتحسن الأحجام المصدّرة من الصين في الربع الثاني، وانخفاض تكاليف المدخَلات (الكبريت والأمونيا)”، وأوضح أن “معاناة أسعار الصخور والأحماض من ظروف السوق غير المواتية، في ظل فائض مخزونات الأسمدة الفوسفاتية، وانخفاض الإعانات الحكومية، لاسيما في كل من الهند وإندونيسيا”.