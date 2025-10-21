تراجع أسهم غوغل مع إطلاق أطلس، متصفح أوبن إي آي الجديد بالذكاء الاصطناعي

أطلقت أوبن إي آي متصفح الذكاء الاصطناعي أطلس لنظام ماك أو إس، فيما تراجعت أسهم غوغل مع هذا المنافس الجديد لمتصفح كروم. وتستعد أوبن إي آي لإطلاق نسخ متوافقة مع ويندوز وأندرويد وأي أو إس iOS قريبًا. المتصفح الجديد، الذي أُطلق عليه اسم “أطلس” (Atlas)، سيُطرح عالميًا على نظام macOS أولًا، وأعلن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في OpenAI، أن “أطلس” سيجلب مفهوماً جديدًا لتجربة التصفح، ويتضمن وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه التحكم الكامل في التصفح، وإمكانية الدردشة المباشرة مع أي موقع إلكتروني يزوره المستخدم، مع الوصول إلى سجل التصفح عبر المحادثة بشكل آمن ومخصص، فضلا عن التكامل الوثيق مع ميزات الذكاء الاصطناعي في كل تفصيلة من واجهة الاستخدام. يرى محللون أن هذا الإطلاق قد يشكل نقطة تحول في سوق المتصفحات، وربما بداية “حرب متصفحات الذكاء الاصطناعي” رسميًا، لا سيما مع صعود ChatGPT الذي يضم حاليًا أكثر من 700 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا عالميًا، مقابل 3.45 مليار مستخدم لكروم، الذي يسيطر على حوالي 64.9% من السوق حتى مارس 2025.

في أسواق المال، أشار متعاملون إلى أن التراجع في أسهم غوغل ربما بدأ قبل الإعلان الرسمي، وسط توقعاتٍ بأن يُهدد “أطلس” هوامش أرباح إعلانات البحث لدى الشركة، والتي تشكل نحو 57% من إجمالي إيراداتها. يترقب القطاع التقني الآن ما سيكشفه “أطلس” من مزايا إضافية عند طرحه رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.