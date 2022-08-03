سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالالسلع

تراجع أسعار القمح مع محصول وافر من الحصاد الأوكراني

سامر باطر by سامر باطر
السفينة الأولى التي ستصل لبنان اليوم

رفعت أوكرانيا توقعاتها لمحصول 2022 إلى 65-67 مليون طن من الحبوب ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال يوم الأربعاء إن توقعات بلاده لمحصول 2022 في زمن الحرب زادت إلى 65-67 مليون طن من الحبوب مقارنة مع 60 مليون طن في السابق.

وتراجعت العقود المستقبلية للقمح لتصل إلى 7.9 دولار للبوشل وهو أدنى سعر يقارب مستوياته قبل الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن محصول موسم 2020-2021 لم يتجاوز 45.7 مليون طن.

وشاركت اطراف عديدة بينها الأمم المتحدة لرعاية اتفاق يسمح بعبور سفن الحبوب الاوكرانية في البحر الأسود وتم إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول للإشراف على السفن المغادرة لأوكرانيا وتفتيش السفن القادمة بحثاً عن أسلحة بموجب الاتفاق. وتعمل وفود من الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا في المركز. ويهدف الاتفاق إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...