فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تراجع أسعار البنزين في لبنان 4.5%

فادي طنّوس by فادي طنّوس
البنزين

أصدرت وزارة الطاقة والمياه صباح الخميس، الجدول الدوري الجديد لأسعار المحروقات.

وتراجعت أسعار البنزين والمازوت على الرغم من تأرجح سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء ما بين 39 ألف ليرة و40 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:

  • صفيحة البنزين 95 أوكتان: 770000 ليرة. (33,000-)
  • صفيحة البنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة. (34,000-)
  • المازوت 871000 ليرة. (-39,000)
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ويعاني لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 من ضائقة مالية خانقة، ما انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت 95% من قيمتها. بالاضافة إلى غياب الكهرباء بشكل شبه كامل.

وعقد المجلس النيابي اليوم الخميس جلسته الخامسة لإنتخاب رئيس جديد للبلاد لكن التصويت لم يفرز عن فائز.

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