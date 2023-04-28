فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تراجع أرباح هواوي 46% في الربع الأول من 2023

فادي طنّوس by فادي طنّوس
هواوي

تراجعت أرباح شركة “هواوي تكنولوجيز” بنسبة 46% في الربع الأول، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022، وفق ما نشرته وكالة “بلومبرغ“.

وهبط صافي الدخل إلى 434 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، استناداً إلى هامش الربح البالغ 2.3% الذي أعلنت عنه الشركة اليوم الجمعة.

وسجلت “هواوي” أول انخفاض سنوي بأرباحها منذ أكثر من عقد، إذ قضت سنوات من العقوبات الأميركية على ذراع الهاتف الذكي الذي كان مزدهراً في السابق وينافس شركتي “أبل” و”سامسونغ”.

وحققت الشركة بعض التقدم في تطوير بدائل للتكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك تقنيات تصميم الرقائق وبرامج الأعمال التي لم يعد بإمكانها أن تشتريها من الموردين الأميركيين مثل “أوراكل” و”سينوبسيس” (Synopsys).

ووصفت “هواوي” 2023 بأنَّه “عام حاسم” لبقائها، وتتوقَّع الشركة تحقيق المزيد من الإنجازات التكنولوجية مع الاستفادة من الطلب الناشئ من الأسواق الجديدة مثل الموانئ والمجمعات الصناعية.

ارتفعت المبيعات 0.8% لتصل إلى 132.1 مليار يوان في الربع الأول، وهي أول زيادة ربع سنوية في ثلاث سنوات.

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