فادي طنّوس by فادي طنّوس

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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

تراجع أرباح “هرفي” 24.37% في الربع الثاني من 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلنت شركة “هرفي” للخدمات الغذائية الأربعاء في بيان لها على “تداول السعودية” عن تراجع أرباحها في الربع الثاني من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم بنسبة 24.37% إذ بلغ 20.2 مليون ريال بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، في حين كانت 26.7 مليون ريال في 2021.

وأرجعت “هرفي” سبب الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض حجم المبيعات لشدة المنافسة، بالإضافة إلى زيادة نسبة تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف التمويلية وانخفاض مصروف الزكاة.

وبالمقارنة مع الربع الأوّل من 2022، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 28.86% كون أرباحها وصلت في الربع الأول إلى 28.39 مليون ريال.

وانخفض أيضاً صافي أرباح الشركة على صعيد النصف الأول من العام الحالي ومقارنته مع نظيره في 2021 وذلك بنسبة 6.81% إذ حقق 48.59 مليون ريال، مقابل 52.14 مليون ريال سابقاً.

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