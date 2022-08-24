تراجع أرباح بن داود القابضة 31.4% في النصف الأول من 2022

أفادت شركة بن داود القابضة، أن أرباحها تراجعت بنسبة 31.4% إلى 107.8 مليون ريال في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 157.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2021، نتيجة للأثر التراكمي لانخفاض إجمالي الربح وارتفاع مصاريف التشغيلز

وبلغ صافي الربح في الربع الثاني العام الجاري 42.3 مليون ريال ما يشير إلى تراجع بنسبة 55.5%، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية” إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفض إجمالي الربح بمقدار 11 مليون ريال نتيجة لتأثير الحملات التسويقية وأنشطة برنامج الولاء، ارتفاع مصاريف التشغيل إذ بلغت 628.1 مليون ريال مقابل 573 مليون ريال في 2021، الزيادة بشكل مباشر إلى عناصر التكلفة الثابتة والمتغيرة لمصروفات التشغيل التي كانت أعلى بسبب المتاجر الجديدة والتكاليف المرتبطة بالمحلات في مرحلة الافتتاح والتكاليف المتعلقة بالاستحواذ على شركة التطبيقات الدولية التجارية وشركة إيكون من قبل شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات وزيادة الرواتب العمومية والإدارية، لجذب والحفاظ على أفضل الكفاءات.

في المقابل، كشفت الشركة أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2,396.1 مليون ريال في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 2,247.2 مليون ريال في في الفترة نفسها من 2021.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 5.3% مقارنة بالربع الثاني من 2021 بسبب أثر الحملات التسويقية وأنشطة برنامج الولاء، وارتفاع المصروفات التشغيلية بـ315.3 مليون ريال مقابل 284.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.