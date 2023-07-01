تذوق الوجبات الصحية عن بُعد بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي

أصبح من السهل تذوق الأطعمة قبل شراءها ووصولها إلى العملاء، وذلك بعد أن طورت إحدى الشركات البريطانية خدماتها لعملائها، باستخدام تقنية حديثة تختصر الوقت، بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتذوق الأطعمة عن بُعد.

حيث أعلنت شركة “Deliveroo” البريطانية لتوصيل الطلبات عن خطتها بشأن تطوير خدماتها، بحيث يُمكن لعملائها اختيار وتحديد الوجبات الصحية وتذوقها عن بُعد بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة في تقريرٍ لها، نشره موقع “أخبار24″، أن هذه الخيارات المستقبلية لتحديد وتذوق الطعام تأتي ضمن خطة لإدخال تقنية متطورة تسمح للعميل بنقل تفاصيل عن الوجبة عبر حاسة التنفس كبديل حيوي عن حاسة التذوق.

ولفتت إلى أنها تعتزم أيضاً استخدام الواقع الافتراضي والمعزز، لخداع العملاء بأن الخضار الصحي ما هو إلا أحد أنواع الشوكولاتة أو الحلويات عند تجربته افتراضياً، مشيرةً إلى أنه يمكن أن تتوفر هذه التقنيات بالكامل خلال الـ 20 عاماً المقبلة.