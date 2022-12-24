تدفق الأثرياء إلى الإقامة الدائمة في دبي ينعش سوق العقارات الفاخرة

يعد مشروع أتلانتس ذا رويال الفاخر أحد أحدث المعالم في نخلة جميرا، الجزيرة الاصطناعية التي تعد موطنًا لنخبة دبي.

وعندما تم عرض أول مساكنه الفاخرة من أصل 231 منزلًا للبيع قبل سبع سنوات، وكان من الممكن وقتها شراء شقة من غرفتي نوم مقابل 5.5 مليون درهم فقط (1.5 مليون دولار).

لكن الطلب ارتفع منذ بدء انتشار وباء كورونا، ما دفع الملاك إلى عرض منازل كاملة تضم حمامات سباحة وشرفات توفر مناظر بانورامية للبيع مقابل مبالغ طائلة.

في الصيف المنقضي، بيعت إحدى الوحدات في أتلانتس ذا رويال، والتي تمتد على ثلاثة طوابق، مقابل 180 مليون درهم.

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يقول فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية Kerzner International،:

“كان عاما 2020 و 2021 عامين مذهلين..كانت دبي واحدة من تلك الوجهات العالمية التي تكافح الوباء بشكل جيد للغاية، لذلك وضعت دبي على الخريطة.”

أتلانتس رويال وجهة أثرياء العالم

تجسد شعبية أتلانتس رويال بين المشترين الطفرة في العقارات الفاخرة في دبي حيث يتنافس جيل جديد من السكان الأثرياء على مجموعة صغيرة من المنازل الفاخرة، فمن هي الفئات الأكثر طلبا للعقارات الفاخرة في دبي؟

الأوروبيون الباحثون عن حياة مشمسة ومنخفضة الضرائب.

المصرفيون الفارون من قيود فيروس كورونا في آسيا.

الهنود الأثرياء الباحثون عن منازل ثانية وبرنامج إقامة طويل الأمد حيث تتيح دبي الإقامة الذهبية

المواطنون الروس الذين يبحثون عن الملاذات القليلة المفتوحة لهم منذ الحرب في أوكرانيا.

استمرار ارتفاع الأسعار

وفقًا لتوقعات شركات الوساطة العقارية فمن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع العام المقبل، وتشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 13.5 في المئة في تكلفة العقارات الرئيسية في عام 2023.

وقالت مجموعة سي بي آر إي العقارية إن المعاملات السكنية في 11 شهرًا حتى نوفمبر تشرين الثاني الماضي قد تجاوزت الرقم القياسي المسجل في نفس الفترة من عام 2009 – قبل انفجار فقاعة العقارات التي تغذيها الديون في دبي وسط الأزمة المالية العالمية.

في غضون ذلك، ارتفعت الإيجارات بأكثر من الربع خلال نفس الفترة.

تلال الإمارات

تعد تلال الإمارات، هي وجهة النخبة الفائقة في دبي، ويقول “لي بورغ”، الشريك التنفيذي في Luxhabitat Sotheby’s International Realty، إنه باع 10 عقارات في المنطقة بقيمة إجمالية 420 مليون درهم هذا العام وحده، وأضاف: “لطالما اجتذبت دبي أصحاب الملايين والمليارديرات، لكنهم الآن ينتقلون إلى هنا بدوام كامل ويريدون أكبر وأفضل المنازل”.

وأشار إلى أن التقييمات في تلال الإمارات كانت في أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين أن أقل من 5 في المائة من أكثر من 600 عقار معروض للبيع بالفعل.

تشمل العروض فيلا عصرية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية في أكثر شوارع تلال الإمارات تميزًا بسعر 349 مليون درهم.

وقال: “هذا ما تبحث عنه النخبة الجديدة من المشترين؛ حل جاهز، شيء جاهز للتحرك”.

ومع ذلك، فإن الفيلات القديمة التي يمكن تجديدها تحظى بشعبية أيضًا، حيث تضاعفت قيمة بعضها منذ الوباء، لتباع بمبلغ 110 مليون درهم أو أكثر.

أقنعت الزيادة في الطلب من قبل المشترين الأكثر ثراءً داماك، أكبر مطور للقطاع الخاص في دبي، بالتركيز على العروض الفاخرة.