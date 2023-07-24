ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولمجتمعمواضيع

طفلة تدفع حياتها ثمنا لنشرها لقطات تيك توك بالخطأ

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

نددت منظمة حقوق المرأة العراقية بحادثة مروعة شهدتها محافظة الديوانية العراقية وتمثلت بإقدام شخص على قتل ابنته بعدما نشرت عن طريق الخطأ مقطعاً ظهرت فيه على تطبيق “تيك توك”.

وذكرت المنظمة ، في بيان أورده اليوم الإثنين ، أن “أباً قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بسبب انتشار فيديو لها على تطبيق تيك توك في محافظة الديوانية جنوبي العراق”.

وذكر البيان نقلا عن والدة الطفلة إن الأب انهال بالضرب على الصغيرة بشكل عنيف، ثم بدأ بخنقها، موضحة: “حاولت الدفاع عنها، لكنه ضربني ثم أكمل تعنيف الطفلة”.

وأضافت : “الأب لا يتعاطى شيئاً، لكنه كان يقول دائما (البنت عار)” ، وتابعت:”السبب خوفاً من أن تكبر وتقوم بفعل معين وتجلب العار لعائلتها”

وتحدث شخص آخر مقرب من العائلة، قائلاً إن الأب “ضرب ابنته الصغيرة وهشّم جمجمتها وكسر أسنانها وستة من ضلوعها”.

وكانت منظمات حقوقية عراقية أكدت تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وقد زادت عن 15 ألف حالة في العام الواحد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا