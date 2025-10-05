تدشين مكاتب “مدينتي” في الرياض لتصبح 5 قطاعات بدل 16 بلدية

دشّن الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، اليوم الأحد، مكاتب “مدينتي” في عدد من أحياء العاصمة السعودية وذلك من خلال تحويل البلديات الفرعية في الرياض والبالغ عددها 16 بلدية إلى خمسة قطاعات ممكّنة تتولى تقديم خدمات الأمانة المباشرة وغير المباشرة في نطاق معين داخل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الأحد، أن ذلك يأتي ضمن برنامج تحول الرياض البلدي الهادف إلى تحسين تجربة السكان، وتيسير حصولهم على الخدمات البلدية ضمن بيئة رقمية متكاملة ومتطورة، وتبسيط الإجراءات عبر منصة واحدة للخدمات البلدية، إذ زار الأمير فيصل بن عبد العزيز عدداً من مكاتب مدينتي للوقوف على جاهزيتها لتقديم الخدمات للسكان.

ويُعد تدشين مكاتب “مدينتي” نقلة نوعية في أسلوب العمل البلدي، إذ تعتمد هذه المكاتب نموذجاً تشغيلياً حديثاً مدعوماً بالتقنيات الرقمية والتواصل المباشر، مما يعزّز كفاءة العمل ويختصر الجهد والوقت على المستفيدين، ويجعل الخدمة أكثر قربًا وجودة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الشامل الذي تشهده مدينة الرياض، وتأكيداً لالتزام الأمانة بتطوير منظومة الخدمة البلدية من خلال اللامركزية التشغيلية، وتحويل هذه المكاتب إلى مراكز خدمية متكاملة تعمل على تلبية احتياجات السكان في نطاقها الجغرافي.

وتتوزع المكاتب في عدد من الأحياء، منتقاة وفق معايير مدروسة، وُضعت بناءً على معطيات الطلب، وعدد السكان، ومستوى التنمية، بهدف رفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، لتكون هذه المكاتب نموذجاً يحتذى به في القرب من السكان والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.

وتسعى مكاتب “مدينتي” إلى توحيد قنوات الخدمة، وجمع جميع الجهات ذات العلاقة في موقع واحد، بما يضمن تقديم خدمات بلدية متكاملة وبكفاءة عالية، مع اعتماد منهجية عمل حديثة تركّز على رضا المستفيدين وتعزيز جودة الحياة في العاصمة.

وكان الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أطلق أمس السبت برنامج تحول الرياض البلدي وذلك جاء “استجابةً لحاجة المدينة ومواكبة تطلعاتها بما يليق بمكانتها العالمية ورفع مستوى التفاعل والاستعداد لتقديم خدمات تتناسب مع حجم المشاريع القائمة والمستقبلية، والأحداث العالمية التي تحتضنها الرياض وتنوي إقامتها خلال السنوات القادمة”.

وأوضحت أمانة الرياض، أمس السبت، أنها “انطلاقاً من هذا الطموح” عملت على برنامج تحوّل الرياض البلدي، الذي يتمحور حول تحسين كفاءة تشغيل المدينة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ومواءمتها مع احتياجات السكان وخصوصية كل نطاق جغرافي في مدينة الرياض، وذلك من خلال تحويل جميع البلديات الفرعية في مدينة الرياض والبالغ عددها 16 بلدية إلى خمسة قطاعات ممكّنة تتولى تقديم خدمات الأمانة المباشرة وغير المباشرة في نطاق معين داخل المدينة، ويتضمن البرنامج استحداث كيانات جديدة تحت مسمى مكاتب “مدينتي” التي تهدف إلى التفاعل مع السكان والقرب منهم وتعزيز تجربتهم مع الأمانة عبر تقديم خدمة العملاء وتنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا البرنامج انعكاساً للتموضع الاستراتيجي القائم على مفهوم غير المركزية الذي تبنته الأمانة وذلك بإعادة تعريف منظومة الأمانة الداخلية لتتكون بشكل أساسي من ثلاثة مستويات تنظيمية، بدءاً بالمستوى الاستراتيجي والإشرافي الذي يتمثل بوكالات الأعمال في الأمانة، ثم المستوى التشغيلي متمثلاً بقطاعات الأمانة التي تشرف على تشغيل نطاقات جغرافية محددة بالمدينة، وينتهي هذا التموضع بالمستوى التمثيلي الذي يتجسد في مكاتب “مدينتي” التي تمثل نقطة التفاعل الأولى مع المستفيدين لتقديم خدمات تجربة العميل والمشاركة المجتمعية.

ويشمل برنامج “تحول الرياض البلدي” عدداً من المسارات التي عملت عليها الأمانة، بدءاً من مسارات التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى تطوير الممكنات التنظيمية والتقنية والبشرية وتحسين بيئة العمل لضمان التطبيق الفعال والمستدام وتحقيق النتائج المرجوة لهذا البرنامج.

‏‎وأكدت الأمانة أن هذا البرنامج يمثل نقطة تحول جوهرية في منظومة العمل البلدي في مدينة الرياض التي تسهم في تحسين جودة الحياة ومراعاة احتياجات كل حي وتحقيق استجابة فعّالة وسريعة، وإتاحة مشاركة مجتمعية نشطة تسهم في بناء مجتمع حضري متفاعل ومتكامل وصولاً إلى تحقيق أعلى درجات الرضا لسكان وزوار مدينة الرياض.

‎ويعتبر “تحول الرياض البلدي” أحد أهم برامج استراتيجية أمانة منطقة الرياض الذي يعكس رؤية الأمانة في أن تكون أمانةً رائدةً لمدينةٍ مزدهرةٍ ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتحقق رسالتها في الارتقاء بالرياض عبر تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة، وبناء شراكات فاعلة نحو مجتمع نابض بالحياة.