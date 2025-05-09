تدشين مشروع للحافلات في جدة

جرى أول أمس أمس تدشين مشروع جديد للحافلات في جدة وهو مشروع تشغيل خدمة النقل العام بالحافلات (حافلات جدة)، التي تهدف إلى تطوير منظومة النقل العام ورفع كفاءته التشغيلية في محافظة جدة. وجرى تدشين التوسعة بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي. تشمل المرحلة الجديدة 91 حافلة حديثة طراز 2025، 88 حافلة تعمل بديزل (يورو 5) صديق للبيئة، بطاقة استيعابية تبلغ 41 مقعداً و50 راكباً واقفاً، مع تجهيز خاص بذوي الإعاقة، كما تضم 3 حافلات كهربائية صديقة للبيئة، بطاقة استيعابية تبلغ 34 مقعداً و38 راكباً واقفاً، مع تجهيز خاص بذوي الإعاقة، وعدد المسارات 14 مسارا، (6 نفس المسارات السابقة + 8 مسارات حديثة ).

تعزيزًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبحضور معالي د. رميح الرميح، دشنت #الهيئة_العامة_للنقل_TGA بالتعاون مع @satrans_ksa محطة حافلات النقل بين المدن في جدة. pic.twitter.com/mfjxKJgg5V — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) May 7, 2025

ويبلغ عدد المحطات نحو 117 محطة منها 71 محطة جديدة في مرحلة ترسيه عقود الإنشاء)، وتتسم الحافلات الجديدة بتجهيزات الراحة والتقنيات عالية المستوى مثل منافذ لشحن الأجهزة المحمولة، وشاشات داخلية لعرض مسار الحافلة، ونظام مراقبة مزود بـ 14 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية، ونظام تتبع جغرافي متصل بلوحة تحكم تشغيلية لرفع مستوى الأمان والكفاءة.

كما تم إطلاق تطبيق خاص عبر متجري أبل وغوغل لتوفير تجربة رقمية سلسة تشمل تتبع الحافلات وشراء التذاكر إلكترونياً. كما أُضيفت خيارات دفع مرنة عبر التطبيق أو مباشرة في الحافلة باستخدام بطاقات مدى ولا يزال سعر التذكرة ثابتاً عند 3.45 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة للمسار الواحد أو الاشتراك في أحد الباقات أو من الفئات المستحقة للخصم عبر اشتراك يومي وأسبوعي وشهري.