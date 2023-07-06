مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الكويت تمنع خروج المركبات قبل سداد مخالفاتها المرورية

السفارة السعودية تنبه مواطنيها قبل خروجهم من دولة الكويت

مويضي المطيري by مويضي المطيري
أعلنت تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية


أعلنت وزارة الداخلية الكويتية منع المركبات غير الكويتية من الخروج من أراضي الكويت قبل سداد المخالفات المرورية المسجلة على المركبة في حال وجودها.

ودشنت الوزارة أخيراً مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية بشكل فوري من اليوم الخميس قبل خروجها.

كما بينت الداخلية الكويتية، في بيان، أنه لن يسمح بخروج أي مركبة سجلت مخالفات مرورية إلا بعد دفعها في الكويت.

ويأتي المشروع بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد.

وقالت الداخلية: أنه لن يسمح بخروج أي مركبة سجلت عليها مخالفة إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية.

فيما نبهت السفارة السعودية في الكويت، المواطنين الموجودين فيها والراغبين بالقدوم إليها، إلى أنه ابتداءً من اليوم (الخميس) 6 يوليو 2023 ستعتمد دولة الكويت تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري.

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