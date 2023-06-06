دشنت هيئة فنون العمارة والتصميم، يوم الخميس الماضي، الجناح السعودي المشارك بالعمل الفني “منسوج” في النسخة الرابعة من “بينالي لندن للتصميم” المقام في “سمورسيت هاوس” بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان: “إعادة رسم خريطة التعاون” (Remapping Collaboration).

ويشارك في العمل الفني السعودي القيِّم الفني والمصممة المختصة في الابتكار والتصميم الاستراتيجي ربا الخالدي، والقيم الفني ومصممة المواد العضوية لجين رافع.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، جاء التدشين في حفلٍ حضرته الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان إلى جانب جمعٍ من المسؤولين في الحكومة البريطانية، ومسؤولين من مختلف دول العالم.

ويقدّم العمل الفنيّ “منسوج” تجربة إبداعية تفاعلية تتداخل فيها مرئيات الزوار حيال المستقبل لتشكّل نسيج الإنسانية. ويُصنع هذا النسيج عبر محاكاة حرفة فن السدو اليدوية، بحيث يُشارك كل زائر بضَفر الخيط في النسيج بوحي من أفكاره وتفرده، وتطلّعه للمستقبل؛ لتتداخل الخيوط في انسجام تام صانعة تصميماً فريداً. وستوضح هذه الآراء ما إذا كانت المعرفة هي الأساس المتين للنمو، أم أن الابتكار هو جذر التغيير وصانع الفرص، ومعرفة ما إذا كانت الروحانية تساعد في العثور على إجابات تجاه المستقبل، أو أن التركيز على موازنة قوة العقل والجسد هو الأفضل، كما يُمكن الاعتماد على قوة الطبيعة لتشكيل التنمية.

فكل خيط في هذا النسيج يمثل مجالاً تنموياً واعداً، فيختار كل زائر ما يمثله من المجالات التنموية، ويعيش تجربة نسجِه بنفسه، وتسهم اختياراتهم في بناء نموذج عضوي زخرفي يتطور طوال فترة بينالي لندن للتصميم؛ لِيُنجِز الجناح السعودي تصميم نسيجٍ يصل طوله إلى 50 متراً، على أن يعود هذا النسيج إلى المملكة مع نهاية المعرض المقررة في 25 يونيو؛ ليبدأ جولته العالمية والمحلية، ولِتمتدّ رسالته نحو التواصل والازدهار للجميع.

وقد استعانت الهيئة بكل من د. دليل القحطاني -المختصة في السدو من المعهد الملكي للفنون التقليدية -، وإسراء الصخري، وهيا النعيمة -من طالبات المعهد في برنامج تلمذة النسيج التقليدي (السدو)-؛ للمشاركة في حياكة النسيج بالعمل التركيبي خلال مدة إقامة المعرض، ويأتي اختيار السدو باعتباره عنصراً مهماً من عناصر الثقافة والعمارة بالمملكة، والذي تميّزت في تصميمه النساء السعوديات عبر التاريخ، ونجحت المملكة في تسجيله بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو في عام 2020.

ويهدف “بينالي لندن للتصميم” الذي يُقام كل عامين منذ انطلاقته في العام 2016 إلى تعزيز التعاون الدولي للتصميم عبر المعارض، والتركيبات التي تُظهر الطموح لإنشاء حلول عالمية للمشاكل التي تهِمّ جميع مجتمعات العالم، كما ويسلّط الضوء على الابتكارات والإبداعات والبحوث في عالم التصميم على مستوى العالم، وتُركّز نسخته الرئيسية لهذا العام على موضوع خلق أشكال جديدة للتعاون، بحيث يدعو البينالي المشاركين من جميع أنحاء العالم إلى خلق أشكال جديدة للتعاون في عالم التصميم، وستكون هناك طريقة يتّبعها المشاركون لمساعدتهم في تحديد فرص التعاون وتشكيلها.

وتُعدّ هذه المشاركة الثالثة للمملكة في هذا البينالي الدولي، بعد أن شاركت في نسختَيْ 2016 و2018، وتدعم هذه المشاركة عدداً من الأهداف الاستراتيجية لهيئة فنون العمارة والتصميم، من أبرزها الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المواهب والقدرات، والمساهمة في تعزيز المشاركات السعودية عالمياً، والتشجيع على الابتكار والبحث في قطاع العمارة والتصميم.