دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يوم أمس السبت البوابة الإلكترونية لفرع الوزارة وبرنامج “تراسل” للتعاملات الإلكترونية ومشروع المسجد الذكي وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لمواكبة التقنية في خدمات الوزارة تحقيقاً لرؤية 2030.

وشاهد آل الشيخ -خلال حفل التدشين الذي أقيم بمقر الفرع بمكة المكرمة وحضره مديرو الإدارات والأقسام الإدارية بالفرع- عرضاً مرئياً للمشاريع التقنية وآلية عملها بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها.

دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.#عبداللطيف_آل_الشيخ بمقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة البوابة الالكترونية لفرع الوزارة وبرنامج تراسل للتعاملات الالكترونية ومشروع المسجد الذكي، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لمواكبة التقنية في خدمات الوزارة تحقيقًا… pic.twitter.com/yqcVXx6a56 — وزارة الشؤون الإسلامية ?? (@Saudi_Moia) April 9, 2023 تدشين أول مسجد ذكي في السعودية

وتهدف البوابة الرقمية لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أتمتة أعمال فرع الوزارة باستلام ومتابعة خدمات الإدارات والطلبات الواردة إلكترونياً؛ لزيادة كفاءة العمل وفعاليته وسرعة الإنجاز لدعم التحول الرقمي وبجهود ذاتية من موظفي تقنية المعلومات حيث عالجت ثلاثة آلاف طلب في إطلاقها التجريبي.

ويسهم المشروع في توفير أكثر من 50 بالمئة من الاستهلاك وسهولة التحكم بجميع مكونات الطوابق من مكان واحد من خلال شاشة لمس وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة التعامل وإمكانية مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والابلاغ عنه آلياً بإصدار تنبيهات، وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك، وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق موبايل يتصل لاسلكياً بشبكة المسجد.

وقال آل الشيخ إنه “بفضل الله ثم بفضل الدعم المنقطع النظير من القيادة الرشيدة تم تدشين آلية للمسجد الذكي بمكة المكرمة الذي يعد أول مسجد يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من الإضاءة والتكييف وغيرها وكل ما يخدم المسجد من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية وهو أول مسجد تجريبي بالمملكة وسيكون النواة لما هو أكثر بإذن الله”.

وأضاف أن تدشين البوابة الرقمية التي تربط الفرع بالوزارة والفرع بمحافظاته والمراكز التابعة له وبرنامج تراسل تخدم الوزارة في تيسير أعمالها وتخدم المواطن في تحقيق احتياجاته وتخدم رسالة الوزارة في أن تصل بيسر وسهولة لجميع المستفيدين.