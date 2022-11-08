تدشين أول محطة للطائرات الخاصة في السعودية

دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس، محطة الطائرات الخاصة، وذلك في مطار العلا الدولي، بحضور الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الطيران السعودية، ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

واستقبلت المحطة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة عدداً من الطائرات الخاصة في بداية تدشين أعمالها، حيث ستسهم في تقديم خدمات جوية متنوعة، ما يعزز جاذبية العلا للأعمال والاستثمارات الجديدة.





تعزيز الاتصال بمختلف الوجهات

وتتميز المحطة بـ :

تصميم عصري يتماشى مع معايير الطاقة النظيفة.

تبلغ المساحة الإجمالية ثلاثة آلاف متر مربع.

تجهيز المحطة بكل خدمات الطيران الأرضية والطواقم الهندسية مع توفير خدمة إيقاف الطائرات لفترات طويلة.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى تعزيز الاتصال بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.



مشاريع تطويرية

وشهد مطار العلا الدولي منذ آب / أغسطس 2019 عدداً من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني؛ لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة لإبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وشملت أعمال التطوير:

زيادة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنوياً

وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2,4 مليون متر مربع.

اتساع منطقة وقوف وصيانة الطيارات إلى 15 طائرة.

صالة تنفيذية صُممت وفقاً لأحدث المعايير العالمية وبتقنياتٍ متطورة.

بنية تحتية تواكب البيئة المتفردة للعلا، بالإضافة لمقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشاريع التطويرية في المطار، علاوةً على توفر جميع الخدمات والمرافق، والبيئة الاستثمارية المناسبة.