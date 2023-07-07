دشنت رسميًا 17 وزارة سعودية حساباتها في تطبيق “ثريدز”، الذي يعد النسخة النصية من تطبيق إنستغرام والمنافس لتطبيق تويتر.

الوزارات التي سجلت في تطبيق “ثريدز” هي : وزارة الرياضة، وزارة السياحة وزارة الإعلام السعودية، وزارة التجارة، وزارة المالية السعودية، وزارة الموارد البشرية والتنمية، وزارة العدل وزارة الطاقة، وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة الاتصالات وتقنيه المعلومات.

التطبيق الذي تم تدشينه من قبل شركة “ميتا” التي تملك انستقرام واتساب وفيسبوك، و أخيراً ” ثريدز” وهو نسخة حرفية من تويتر، بكل خاصياته وخدماته، و يشبه برنامج ثريدز الجديد تويتر من حيث الشكل والمظهر، وبه جميع المميزات التي يتمتع بها تويتر تقريبًا.

و يتوقع لهذه المنصة مكانة مهمة تستحوذ على اهتمام المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي، ولوحظ الإقبال الكبير الذي بدا واضحاً منذ الانطلاقة، وربما يكون سبب لسقوط منصة “تويتر”، فالمشاهد حالياً أن تطبيق”ثريدز” بات يسحب البساط من تحت قدمي “تويتر”.

و Threads هو تطبيق تواصل اجتماعي يعمل كتطبيق مرافق لتطبيق إنستغرام و يتيح للمستخدمين إنشاء قوائم أصدقاء حميمة، ومشاركة الصور والفيديوهات مع هؤلاء الأصدقاء فقط.

و واحدة من الميزات الرئيسية لتطبيق Threads هي إمكانية منح الأصدقاء إشعارًا فوريًا عندما يتم نشر صورة أو فيديو جديد من قبل المستخدم.

رسميًا:



17 وزارة سعودية تدشن حساباتها في تطبيق #ثريدز، الذي يعد النسخة النصية من تطبيق إنستغرام والمنافس لتطبيق تويتر #السعودية_بوست pic.twitter.com/slLQlG4gdl — The Saudi Post (@TheSaudi_post) July 7, 2023