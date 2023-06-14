الإمارات، تدريب 100 موظف حكومي على توظيف الذكاء الاصطناعي

تماشياً مع إعلان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً عن إطلاق “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” بهدف جعل حكومة دبي الأفضل عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي، تنظم أكاديمية دبي للمستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، دورة تدريبية لنحو 100 من موظفي الجهات الحكومية بدبي لتمكينهم بأحدث أدوات ومهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعريف المشاركين من المتخصصين في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات والأبحاث والمختبرات والابتكار والقطاعات المعنية في الجهات الحكومية بدبي بأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة وفرصه الواعدة في تطوير العمل الحكومي بما يعزز ريادة دبي في توظيف أحدث التكنولوجيات المتقدمة والمستقبلية وتعزيز الجاهزية لتحولات المستقبل.

وستركز الدورة على 7 محاور رئيسية تتمثل بتعريف المشاركين بأسس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأهم التطبيقات الحالية وحالات الاستخدام الناجحة، وكيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT) لتأسيس شركات جديدة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإبداعية، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية تسريع وتيرة تطوير التشريعات والسياسات لمواكبة التقدم التكنولوجي الهائل في مختلف القطاعات.

وسيتم تنظيم هذه الدورة التدريبية في مقر “أكاديمية دبي للمستقبل” بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبمشاركة نخبة من الخبراء العالميين المتخصصين من شركات تكنولوجية رائدة بما في ذلك شركة “ميتا” العالمية.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه المبادرة تهدف لدعم الجهود الرامية إلى جعل دبي ضمن أفضل مدن العالم في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحقيق رؤية القيادة وتوجيهاتها بضرورة تبني أحدث أدوات تكنولوجيا المستقبل وتوظيفها لتطوير الخدمات والمنتجات والحلول ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات.

وقال: “تهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى تمكين فرق العمل في الجهات الحكومية بدبي بأهم مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعريفهم بأحدث الممارسات والفرص المستقبلية لمساعدتهم على فتح آفاق جديدة لتطوير تطبيقات واستخدامات مبتكرة بناء على هذه المهارات بما يسهم بتعزيز ريادة دبي في مجال توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير العمل الحكومي والاستعداد لتغيرات وتحديات المستقبل”.

ويهدف “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في “منطقة 2071” بأبراج الإمارات بدبي، لدعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات المحورية.