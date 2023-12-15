فريق التحرير by فريق التحرير

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تدريب مجاني على الذكاء الاصطناعي من أي بي إم، بـ 10 ساعات للحصول على الشهادة

مجانا، دورة تدريبية من أي بي إم لأساسيات الذكاء الاصطناعي يستغرق الحصول على شهادة لإتمامها حوالي عشر ساعات، عبر ست دورات.

فريق التحرير by فريق التحرير

تعزز شركة أي بي إم IBM. ترسانتها التدريبي للكبار وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية في برنامج أساسيات الذكاء الاصطناعي الخاص بها ضمن بوابة التعلم SkillsBuild التي توفر موادها مجانا وتقدم دورة تدريبة يستغرق الحصول على شهادة لإتمامها حوالي عشر ساعات، عبر ست دورات.

يُطلق على حل الذكاء الاصطناعي التوليدي لدى الشركة واتسون إكس Watsonx. وهو يركز على تمكين الشركات من نشر وإدارة كل من التعلم الآلي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفقًا لدراسة عالمية حديثة أجراها معهد IBM، يقدر المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع أن تنفيذ الذكاء الاصطناعي والأتمتة سيتطلب إعادة تدريب 40 بالمئة من القوى العاملة لديهم لشحذ مهاراتهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

مجانا، احصل على شهادة جامعية بالذكاء الاصطناعي خلال 6 أسابيع

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...