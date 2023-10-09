دبي.. أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات عن افتتاح أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط حاصل على اعتماد معهد صناعة السيارات، وذلك في منشأة التعلم والتطوير التابعة للمجموعة في دبي. ويأتي هذا الافتتاح تأكيداً على التزام الشركة بخطتها الرامية لبناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أنطوان بارتس، نائب رئيس مجموعة الفطيم للسيارات لـ أريبيان بزنس: أن افتتاح مركز تدريب فنيي السيارات الكهربائية يدعم جهود الفطيم للسيارات، ويشكل إنجازاً نوعياً لمنظومة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات. ومع التوجه القوي للزبائن نحو اعتماد النقل المستدام، فإنه من الضروري تعزيز جهود التحول لتلبية الحاجة المتزايدة إلى المهارات والخبرات في مجال خدمة وصيانة السيارات الكهربائية. ويمكّننا مركز التدريب الجديد تحقيق هذا الهدف من خلال توفير مركز للمواهب يدعم مستقبل النقل”.

ويمثل مركز الفطيم لتدريب فنيي السيارات الكهربائية استثماراً بقيمة ملايين الدراهم، حيث تم تطوير برنامجه التدريبي بالشراكة مع معهد صناعة السيارات البريطاني، الذي يعتبر الهيئة العالمية المسؤولة عن منح شهادات التأهيل المهنية في التعامل مع السيارات الكهربائية، ومع شركة لوكاس نول الفرنسية المتخصصة في تقديم حلول التعلم والتدريب المتطورة.

ويحصل فنيو السيارات الكهربائية في المركز على تدريب شامل من قبل مدربين معتمدين من معهد صناعة السيارات، بما يغطي كل جوانب صيانة السيارات الكهربائية بدءاً من تقنيات نقل الحركة الكهربائية ووصولاً إلى أنظمة إدارة البطاريات والتشخيص القائم على البرمجيات.

وقال أنطوان بارتس، نائب رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: “يسرنا افتتاح المركز التدريبي استكمالاً لطموحات المجموعة بتوفير خدمات شاملة على امتداد سلسلة القيمة للسيارات الكهربائية. كما يؤكد هذا الاستثمار الكبير التزامنا بتعزيز المنظومة المستدامة التي تدعم مستقبل النقل في الإمارات، حيث يمنح هذا التدريب المتطور الفنيين لدينا جميع المهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق السيارات، مع مساعدتهم على اتباع إجراءات السلامة بفعاليةٍ أكبر.”

ويحتوي مركز التدريب مختبراً متطوراً يضم أحدث تجهيزات المحاكاة المتقدمة، بالإضافة إلى سيارة كهربائية مفككة تعرض المكونات المختلفة للأنظمة الكهربائية ذات الجهد العالي، ما يسهم في تزويد السوق بالقوى العاملة الخبيرة ونشر المعرفة التقنية وتعزيز آفاق التعاون على مستوى القطاع، سعياً لبناء منظومة نقل كهربائي مستدامة ومتطورة.