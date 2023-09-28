افتتحت شركة “معادن” شمال المملكة العربية السعودية المعهد الأول لتدريب السعوديات للعمل في قطاع التعدين.



حيث دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، البرنامج الأول من نوعه لتدريب المرأة السعودية للعمل في قطاع التعدين, بحضور الرئيس التنفيذي لشركة “معادن” روبرت ويلت.



ويستهدف البرنامج دعم توطين هذا القطاع الحيوي استجابةً للتوجهات الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، في إطار رؤية المملكة 2030.



ونوه الأمير دعم الحكومة لتطوير قطاع التعدين وفق معطيات تنافسية جديدة ومتميزة، باستثمارات ضخمة كرست لتأسيس البنية التحتية, ومنها إنشاء هذا المعهد المهم للتدريب والتأهيل والتوظيف.



وأكد أن القيادة أولت جُلَّ اهتمامها ورعايتها لتمكين المرأة في شتى الميادين الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والعلمية والرياضية، من خلال رؤية المملكة 2030 التي مكنت المرأة السعودية ونقلتها إلى ميادين العلم والتعلم والعمل والإبداع والإنجاز, مشيرًا إلى أهمية الدراسة في مجال الصناعات التعدينية التي تمثّل شهادة عبور إلى مهنة متميزة.



كما افتتح ، لدى وصوله مقر المعهد السعودي التقني للتعدين مشروع الحديقة الذكية من خلال غرس الشجرة الأولى في المشروع، وشاهد الحضور فيلمًا مرئيًا عن مشروع تدريب المرأة في قطاع التعدين.