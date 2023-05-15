تدريب الأطباء السعوديين في 3 دول أوربية

وقعت وزارة التعليم السعودية 17 اتفاقية لتدريب الأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة “شهادة الاختصاص” والتخصص الدقيق بالإضافة إلى التمريض وصولاً إلى إتاحة 255 مقعداً تدريبياً منها 130 مقعداً في ألمانيا و50 مقعداً في السويد إضافة إلى 75 مقعداً في إيرلندا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء أمس الأحد، أن ذلك يأتي في إطار الزيارات الرسمية التي يقوم بها وفد وزارة التعليم إلى عدد من الدول الأوروبية، التي تأتي استمراراً لدعم الشراكات الدولية في هذا الشأن.

وشملت التخصصات التخدير، وجراحة القلب، وأمراض الكلى لدى الكبار، وجراحة المخ والأعصاب، وطب الأورام لدى الكبار، وجراحة الأطفال، وطب الجهاز التنفسي، والأورام الإشعاعي، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الفم والوجه والفكين، والتمريض؛ بهدف تعزيز إمكانات الكوادر الصحية، والتوسع في فرص التدريب المتاحة عالميًّا، ضمن مسار التخصصات الصحية.

وشهدت الاتفاقيات التي وقعها رؤساء كليات وجامعات 26 مؤسسة تعليمية دولية، حضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في برلين محمد الدواس، ووكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل بنت عبدالحميد شقير، ممثلاً عن التعليم.

وأوضحت “شقير” أن الاتفاقيات التي وُقِّعَت في المجالات الصحية تأتي امتداداً للتوجهات الوطنية، وبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية 2030؛ للإسهام في تطوير المهارات المهنية، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في أفضل المؤسسات الصحية عالمياً.

وأضافت أن تنوع مصادر التلقي، والتوسع في بناء الشراكات العلمية والتدريبية من أهم الممكّنات للإفادة من التجارب والخبرات العالمية ومواكبتها؛ استناداً إلى أهمية التطوير المستمر وارتباطه بالتنمية إلى جانب مراعاة الاحتياج، ومستقبل سوق العمل السعودي، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التي جرى توقيعها، والمقاعد التدريبية المتاحة وفق أهم التخصصات الصحية.