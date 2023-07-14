تدريب أطباء سعوديين في إيطاليا

وقعت وزارة التعليم السعودية، حديثاً، ست اتفاقيات لتدريب الأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة والتخصص الدقيق وإتاحة 60 مقعداً تدريبياً في المستشفيات الجامعية في إيطاليا.

وتشمل الاتفاقيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية، مجموعة من التخصصات الطبية، ويأتي ضمنها مجال التخدير، وجراحة القلب، وأمراض الكلى، إضافة إلى جراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وطب الجهاز التنفسي، إلى جانب الأورام الإشعاعية، وجراحة المخ والأعصاب.

ويأتي ذلك ضمن توجه وزارة التعليم في تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في المجال الطبي، والتوسّع في تدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في أفضل المؤسسات الصحية بالعالم، والإسهام في توطين القطاع الصحي، وكذلك دعم الشراكات الدولية في هذا الشأن.

وكانت وزارة التعليم وقعت مؤخراً 17 اتفاقية مماثلة لتدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في ألمانيا وإيرلندا والسويد؛ لتنوع مصادر التلقي العلمي والمهني للكوادر الوطنية في المملكة العربية السعودية.