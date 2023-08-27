قالت “تداول السعودية” أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة دار المركبة لتأجير السيارات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023م.





أعلنت شركة وثيق المالية المستشار المالي لطرح أسهم شركة دار المركبة لتأجير السيارات في السوق الموازية “نمو” إتمام عملية طرح 500 ألف سهم، تمثل 20% من رأسمال الشركة، وتحديد سعر الطرح 40 ريالا للسهم الواحد.

و أوضحت أن رمز تداول للأسهم هو 9577 وبالرمز الدولي SA15S0K4LKH5 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.





وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، يوم الأحد 20 أغسطس الجاري ، إن نسبة التغطية بلغت 1780.34% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.





وكانت الشركة طرحت 20% من رأس مالها بعد الاكتتاب البالغ 20 مليون ريال والمقسم إلى مليوني سهم، واستمرت فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين لمدة 5 أيام، وانتهت يوم الخميس الموافق 17 أغسطس الحالي.

