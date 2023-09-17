مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالاستثمارالأسهممصارف (بنوك)

“تداول السعودية” تطلق مؤشرات حجم الشركات والطروحات الأولية

الشركات الكبيرة تمثل 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت “تداول السعودية” عن إطلاق مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية، في خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية.



وأوضحت “تداول”، في بيان لها اليوم الأحد، أن إطلاق هذه المؤشرات الجديدة – والتي تشمل كلاً من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، مؤشر تداول للطروحات الأولية- يعد خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية.



وأضافت: تعكس مؤشرات تداول لحجم الشركات تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20%، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية، كما توفر مؤشرات تداول لحجم الشركات للمستثمرين مقاييس مرجعية لتوسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا