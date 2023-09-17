“تداول السعودية” تطلق مؤشرات حجم الشركات والطروحات الأولية

أعلنت “تداول السعودية” عن إطلاق مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية، في خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية.





وأوضحت “تداول”، في بيان لها اليوم الأحد، أن إطلاق هذه المؤشرات الجديدة – والتي تشمل كلاً من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، مؤشر تداول للطروحات الأولية- يعد خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية.





وأضافت: تعكس مؤشرات تداول لحجم الشركات تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20%، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية، كما توفر مؤشرات تداول لحجم الشركات للمستثمرين مقاييس مرجعية لتوسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.