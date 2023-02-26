تداول السعودية تربح 424 مليون ريال وتوزع 277 مليوناً نقداً

تراجعت أرباح مجموعة “تداول السعودية” بنسبة 27,7% إلى 424,6 مليون ريال في عام 2022، في ظل تراجع الأرباح التشغيلية بنسبة 30.4%.

وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها “مجموعة تداول السعودية القابضة” اليوم الأحد؛ انخفضت الإيرادات بنسبة 8.12% لتصل إلى 1.07 مليار ريال سعودي نتيجة انخفاض أنشطة التداول بنسبة 23%، فيما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 644.3 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع تكاليف الرواتب مع زيادة أعداد الموظفين.

وانعكست النتائج المالية على نصيب السهم في الأرباح ليصل في 2022 إلى 3.54 ريال مقابل 4.9 ريال في العام السابق.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى ارتفاع إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 15.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.2 مليون ريال في 2022، مقارنةً بنحو 80.5 مليون ريال في العام السابق، نتيجة للزيادة في عدد وحجم الإدراجات.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بواقع 2.32 ريال للسهم بإجمالي 277.1 مليون ريال.