من المقرر إدراج وبدء تداول أسهم شركة “سمو العقارية” في السوق الرئيسية “تاسي”، اليوم الخميس، الموافق 7 سبتمبر 2023 بالرمز 4323.

وسيتم إدراج الشركة في قطاع إدارة وتطوير العقارات، ونسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

يشار إلى أن مجموعة تداول السعودية وافقت في 20 أغسطس 2023 على طلب شركة سمو العقارية للانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وفق “العربية”.

كانت شركة “سمو العقارية”، أعلنت عن تقديمها طلبا للانتقال إلى السوق الرئيسية.

وقالت إن التقديم تم من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.

جدير بالذكر أن صافي أرباح شركة “سمو العقارية” عن العام الماضي 2022 ارتفع بنسبة 8% تقريبا، ليصل إلى 87.64 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل 81.2 مليون ريال لعام 2021.