قال محمد الخرس رئيس مجلس إدارة شركة انوفست العقارية ل “أريبيان بزنس”، أن كل قطاع له تحدياته وأكبر تحدي اليوم يواجه القطاع العقاري هو ارتفاع سعر الفائدة، الذي يؤثر على قطاع التطوير العقاري، إلا أن الحكومة السعودية تتعامل معه من خلال تدبير معنية، بهدف المعالجة وإيجاد الحلول، ومنها قدرتها على امتصاص هذا الأثر.



وأكد على أن قطاع التطوير العقاري من أهم وأقوى القطاعات، فرؤية 2030 تعتمد عليه، فالفنادق والمصانع وقطاع الإسكان والترفيه قطاعات تعتمد على التطوير العقاري، منوها إلى أن هناك مجالا كبيرا للاستثمار في القطاع فهو يتسع إلى مئات الشركات وليس العشرات، حتى رواد الأعمال لهم فرصهم، فحجم الطلب كبير في سوق العقار، و عدد المطورين في ازدياد، ففي معرض “سيتي سكيب” تم الإعلان عن تخريج مجموعة من المطورين العقاريين، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الذين تم تدريبهم ضمن برنامج تابع لوزارة الإسكان لتأهيل المطورين .





كما تطرق الخرس، عن نجاح شركة “أنوفست” التي لم يتجاوز عمرها في السوق الـ5 أعوام وما حققته من نجاحات، بعد تأسيسها مع انطلاق رؤية المملكة 2030، لتأخذ مكانها في عالم الإسكان وتعقد الشراكات الاستراتيجية، و أهمها الشركة الوطنية للإسكان، و أولى مشاريعها المنفذة في الإحساء لمشروع “بيرق المبرز” و مشروع “بيرق الدمام” لأكثر من 1100 وحدة سكنية.

كما نجحت الشركة بسبب صلابة المملكة أمام ظروف جائحة “كورونا” لتكون من المطورين الذين تمكنوا رغم الأحداث من تسليم الوحدات السكنية للمشروع الذي كان بالشراكة مع الوطنية للإسكان، و تم بيعها بالكامل، لتكمل ” أنوفست ” شراكتها مع الوطنية للإسكان أيضا بمشروعات جديدة.



وقال : “رئيس مجلس إدارة شركة أنوفست : تم خلال معرض “سيتي سكيب العالمي” في الرياض إطلاق مشروع “جدا الفرسان” وهو عبارة عن 346 فيلا سكنية تبلغ مساحة الفلل 250 م2 بسعر 719,000 ريال بعد العرض الخاص المقدم بدعم من حكومتنا- الله يحفظها- فقد كان سعر الوحدة السكنية 1.2 مليون ريال وبعد دعم الوطنية للإسكان ودعم وزارة الإسكان ودعم الصندوق العقاري، إضافة إلى عرض المعرض بخصم 50,000 ريال تم بيع المشروع بالكامل”.



وأضاف “لدينا أيضا مشاريع في الأحساء وهي عبارة عن عدة منتجات سكنية فلل وأراض باستثمار يتجاوز المليار ريال، وأراضي تحت التطوير بمساحات تتجاوز الأربعة ملايين م2، سيقام عليها مشاريع عقارية”.

وكانت شركة أنوفست، الشركة الرائدة في تطوير المجتمعات الحيوية المزدهرة في السعودية، أعلنت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم استراتيجية على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب غلوبال المقام في العاصمة الرياض.

وتم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع كبار الشركاء في القطاع العقاري، بما في ذلك مؤسسات مالية بارزة، وشركات إنشاء ومطوري مشاريع عالميين، وشركات استثمار عقاري.

كما تم الإعلان عن توقيع انوفست لاتفاقية تعاون مع بنك الأول في مجال توفير الحلول السكنية والمالية المتكاملة للمواطنين والمساهمة في زيادة تملك المواطنين للمسكن المثالي في احدث مشاريع الشركة جدن الفرسان الواقع في ضاحية الفرسان.

تتماشى هذه الاتفاقيات مع مبدأ رؤية المملكة 2030، والتي تتمثل في تعزيز قطاع العقارات المحلية، مما تؤكد التزام إنوفست تجاه مشتري المنازل.

ويمكن لمشتري المنازل في جميع أنحاء المملكة، من خلال هذه الشراكات، من مستحقين مبادرات وزارة الإسكان المتاحة خلال برنامج “سكني”.

من أهداف البرنامج الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية في عام 2017، رفع نسبة التملّك السكني للأسر في المملكة إلى 70% بحلول عام 2030، بإنشاء وحدات سكنية ومن خلال حلول تمويلية للتملك.