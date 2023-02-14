تخفيض 50% على عطلات طيران ناس

أعلنت عطلات ناس، منصة العطلات والرحلات لدى طيران ناس، عن عروض خاصة حصرية لحجز باقات السفر والاقامة في وجهات محددة تتيح توفير حتى 50% من السعر.

ويسري العرض فقط على الباقات (رحلة الطيران + الفندق) إلى الوجهات المعلنة، وهو صالح للحجز والسفر بدءا من 7 شباط / فبراير2023 حتي 31 آذار / مارس 2023، كما ان العرض صالح للسفر علي مجموعة محددة من الدرجات والمقاعد.

وتشمل الباقاتالدولية السفر بين :

الرياض و (تبليسي – باكو – اسطنبول – دبي – القاهرة – عمان)

و (تبليسي – باكو – اسطنبول – دبي – القاهرة – عمان) جدة و (اسطنبول – مرسيليا – دبي)

و (اسطنبول – مرسيليا – دبي) الدمام و عمان

و عمان العلا و دبي.

أما الباقات المحلية فتشمل السفر بين:

الرياض و (حائل – ابها – العلا – ابها)

و (حائل – ابها – العلا – ابها) جدة و (تبوك – الدمام)

و (تبوك – الدمام) الدمام و (ابها – العلا).

وكان طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط، قد أطلق منصة العطلات والرحلات “عطلات ناس” nasholidays.com في شكل جديد، بهدف توفير برامج سياحة متكاملة لضيوفه المسافرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية عبر منصة رقمية واحدة.

وتتيح المنصة التي تعمل باللغتين العربية والإنجليزية للمسافرين تصميم باقات شاملة لتذاكر السفر وحجز الفنادق إضافة إلى تخطيط الرحلات وإدارة الحجوزات واستكشاف العروض الخاصة بما في ذلك العروض والوجهات الحصرية المدعومة بخريطة تحدد وجهات طيران ناس المنتشرة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، إضافة إلى باقات حصرية لأداء العمرة.

ويأتي إطلاق منصة “عطلات ناس” nasholidays.com في شكلها الجديد والمبتكر في إطار حرص طيران ناس على إعطاء الأولوية القصوى لتجربة المسافرين.