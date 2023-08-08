أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات على جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية، تضمنت تخفيض جميع الغرامات بنسب تجاوزت 60%، ووصلت حتى 80 % حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها.

وخفضت الوزارة في جدول المخالفات الذي طرحته على منصة “استطلاع” غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحــة المهنيــة من 10 آلاف إلى 5 آلاف لمنشآت الفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 2500 للفئة ب، ومن 2500 إلى 1500 للفئة ج.

وقلصت غرامة مخالفة عدم وضع تعليمات السلامة بكافة فئات العاملين في المنشأة، من 5 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 2000 إلى 500 للفئة ب، ومن 1000 إلى 300 للفئة ج، وشملت التعديلات غرامة تشـغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة بالتخفيض من 3 آلاف إلى 1000 لجميع الفئات.

ووفقا لما نشره موقع “أخبار24″، فقد تضمنت التعديلات، تخفيض غرامة مخالفة عدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته من 10 آلاف إلى 1000 للفئة أ، ومن 5 آلاف إلى 500 للفئة ب، ومن 3 آلاف لـ 300 للفئة ج، وغرامة تشـــغيل الأطفـــال من 20 ألفاً للفئة أ إلى 2000 ريال، وغرامة تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع إلى 1000 ريال بدلاً من 10 آلاف.

ووضعت غرامة بقيمة 1000 ريال على مخالفة تشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، بدلاً من 10 آلاف للفئة أ، 5 آلاف للفئة ب، و2500 للفئة ج، كما وضعت غرامة بقيمة 3000 ريال على مخالفة تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات بدلاً من 20 ألفاً.

وعدلت غرامة مخالفة قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين، بالتخفيض من 10 آلاف إلى 3 آلاف للفئة أ، و5 آلاف إلى 2000 للفئة ب، ومن 2500 لـ 1000 للفئة ج.

وخففت غرامة مخالفات توظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين للمهن والأنشطة الصادر لها قرارات وزارية، وقيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال المنشأة دون أداء عمل فعلي، من 20 ألفاً إلى 8 آلاف للفئة أ، ومن 10آلاف لـ 4 آلاف للفئة ب، ومن 5 آلاف لـ 2000 للفئة ج.

ووحدت الوزارة غرامة مخالفة عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، بـ 300 لجميع الفئات، حيث كانت في السابق 5 آلاف للفئة أ، و3 آلاف للفئة ب، و2000 للفئة ج.

تجدر الإشارة أن تصنيف الفئات يعتمد على عدد العمال، فالفئة أ تشمل المنشآت التي بها 50 عاملاً فأعلى، والفئة ب تشمل التي يعمل بها عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة ج تشمل المنشآت التي بها 20 عاملاً فأقل.