تخفيضات رمضان تنطلق في السعودية

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق موسم التخفيضات لشهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة من 23 آذار / مارس وحتى 21 نيسان / أبريل 2023 ليمكن للمنشآت التجارية المكانية والإلكترونية إصدار ترخيص تخفيضات شهر رمضان إلكترونياً، ودون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوي.

للمنشآت التجارية؛ يمكنكم الآن إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان إلكترونيًا دون فقدان أيام من رصيد تخفيضاتكم السنوي..



?️ | 23 مارس – 21 ابريل 2023

? | عبر: https://t.co/o5UeMvSHUM pic.twitter.com/9CY7snrAjw — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 21, 2023



وأوضحت “التجارة” اليوم أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.

وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الرابط :https://sales.mc.gov.sa/home.