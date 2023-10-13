تخفيضات أسعار أيكيا حول العالم بسبب مخاوف شح السيولة المتوقعة لدى المستهلك

تنوي ايكيا أكبر شركة تجزئة للأثاث في العالم خفض أسعار منتجاتها من الأثاث لتشمل الأرائك والأسرة والأجهزة وغير ذلك الكثير في جميع المواقع حيث تسحق الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي المستهلكين.

واشار الرئيس التنفيذي لأيكيا جون أبراهامسون رينغ صاحب الامتياز العالمي لمتاجر التجزئة في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إلى مبررات ذلك بالقول:” “لقد بدأنا عام 2023 بأسعار أعلى مما أردنا، وخفضنا الأسعار في نهاية عام 2023 وحتى عام 2024، وبدأت تكاليف التوريد في الانخفاض بالنسبة لنا، على حد قوله”.

أما جسبر برودين الرئيس التنفيذي لشركة أيكيا للتجزئة : “هذا هو الوقت المناسب لربط حزام الأمان. لن تكون الأمور سهلة في السنوات القليلة المقبلة. ما أراه هذا العام يرجع إلى أن أسعار الفائدة في مكانها الحالي يواجه فيها عملاؤنا تحديات. لذلك قمنا بتخفيض أسعارنا، وكل سوق تستثمر في أسعار أقل.”

يأتي ذلك بعد أن أعلنت فيه الشركة عن زيادة بنسبة 11.9٪ في حجم مبيعاتها في السنة المالية الماضية وارتفعت مبيعات التجزئة للشركة الأم Ingka Group بنسبة 5.7% إلى 41.7 مليار يورو .

قد لا تكون تخفيضات الأسعار كافية لتحفيز الطلب مع تزايد مخاطر الركود في جميع أنحاء العالم. وقال برودين: “ما هي الطرق التي يحفز بها الاستهلاك؟ هل من الممكن توليد النمو من خلال القدرة على تحمل التكاليف؟ خلال أزمة ليمان براذرز (في عام 2008) كان ذلك ممكنا في شمال أوروبا، ولكن ليس في جنوب أوروبا”. أشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن إيكيا ابتعدت عن المتاجر الكبيرة لتقديم متاجر صغيرة في مناطق المترو وتقديم المزيد من الخدمات مثل البيع عبر الإنترنت والتسليم والتجميع والتخطيط مع العملاء.