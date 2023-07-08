تسلا للسيارات تخفض سعر موديل Y ذو السبعة مقاعد

خفضت شركة تسلا سعر خيار المقاعد السبعة لطراز Y كروس الكهربائية بالكامل 2500 دولار، وفقاً للموقع الرسمي للشركة، ولكن يمكن للمشترين المحتملين توفير 500 دولار إضافية والحصول على ميزة إضافية باستخدام رابط الإحالة، كما أشار سوير ميريت في تغريدة حديثة.

يقول برنامج الإحالة المحدث النشط في الولايات المتحدة أن المشترين الجدد من الطراز 3 أو النموذج Y الذين يستخدمون رمز إحالة أو رابط إحالة يحصلون على 500 دولار من مشترياتهم، بالإضافة إلى نسخة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر لما يسمى Full Self. -Driving Beta ميزة مساعدة السائق.

وتابع البيان: “بدءاً من 6 يوليو 2023، إذا طلب صديقك طرازاً جديداً 3 أو موديل Y باستخدام رابط الإحالة الخاص بك سيحصلون على 500 دولار من سعر الشراء و 3 أشهر من القدرة الكاملة على القيادة الذاتية، وسوف تتلقى 10000 ائتمان إحالة”.

وأضافت الشركة: ” كان في 8 يونيو 2023، طلب ألواحاً شمسية أو سقفاً شمسياً باستخدام رابط الإحالة :يحصلون على 500 دولار من سعر الشراء و يتلقى 9000 رصيد إحالة”.