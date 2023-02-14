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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة التجارة السعودية تتيح للمنشآت والمتاجر إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس

وزارة التجارة تتيح التسجيل في التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس خلال الفترة من 15 إلى 28 فبراير 2023

يوم التأسيس في السعودية هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى

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يصادف يوم الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية
يوم التأسيس في السعودية يعتبر عطلة للقطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة التسجيل في التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس خلال الفترة من 15 إلى 28 فبراير/شباط 2023 بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية إلكترونياً دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

وقالت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.

ويمكن التقدم بطلب رخص التخفيضات والعروض الترويجية عبر الموقع:

ales.mc.gov.sa

يوم التأسيس 2023

يصادف يوم الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية. ويعتبر يوم 22 فبراير/شباط من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم “يوم التأسيس”. وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير/شباط من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

ويكون يوم التأسيس إجازة رسمية لكلا القطاعين العام والخاص.

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