أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة التسجيل في التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس خلال الفترة من 15 إلى 28 فبراير/شباط 2023 بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية إلكترونياً دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

وقالت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.

فيديو | التجارة تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/6AL1ma7pR6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 14, 2023

ويمكن التقدم بطلب رخص التخفيضات والعروض الترويجية عبر الموقع:

ales.mc.gov.sa

يوم التأسيس 2023

يصادف يوم الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية. ويعتبر يوم 22 فبراير/شباط من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم “يوم التأسيس”. وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير/شباط من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

ويكون يوم التأسيس إجازة رسمية لكلا القطاعين العام والخاص.