السعودية”: تخصيص 7.4 مليون مقعد بـ”يوليو وأغسطس

خصصت الخطوط الجوية السعودية، أكثر من 7.4 مليون مقعد على القطاعين الداخلي والدولي خلال شهري يوليو وأغسطس بزيادة 10% عن الفترة ذاتها من 2022، وذلك عبر أكثر من 32.4 ألف رحلة بزيادة 4%.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها ضخت أكثر من 4.2 مليون مقعد على القطاع الدولي بزيادة قدرها 16%، كما وفرت ما يزيد على 14.8 ألف رحلة بزيادة 15%، مضيفة أنها طرحت أكثر من 3.2 مليون مقعد داخلي عبر 17.6 ألف رحلة.

وأبانت أن ذلك يأتي في إطار حرصها على مواكبة مواسم الذروة والاستعداد لها بتوفير كل ما يضمن توفر الحجوزات للوجهات المجدولة والموسمية إلى جانب الحرص على انسيابية الحركة والعمليات بالمطارات.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم الكشي، إلى الخبرة الواسعة للناقل الوطني في التعامل تشغيلياً على مدار العام عموماً، ومع مواسم الذروة خصوصاً بخطة يتم من خلالها الزيادة في الرحلات والسعة المقعدية، وكذلك إضافة وجهات موسمية تلبي الاحتياجات مع توفير كافة الخدمات التي تعزز تجربة السفر للضيوف.