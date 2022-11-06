تخصيص مشروع اللجين الجديد في مدينة ينبع الصناعية بتكلفة 7,5 مليار ريال

قالت شركة اللجين السعودية اليوم الأحد إنها تسلمت خطاب موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مشروعها الجديد في مدينة ينبع الصناعية البالغ كلفته 7,5 مليار ريال (2 مليار دولار).

مكونات المشروع

وقالت الشركة في إفصاح على موقع “تداول السعودية” إن المشروع يتضمن:

مصنعا لمعالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين)

مصنعاً لإنتاج البولي بروبيلين.

مجمعاً لإنتاج مركبات ومواد متخصصة من مادة البولي بروبيلين.

وسينتج المشروع الجديد عند اكتمال تشغيله :

أكثر من 600 ألف طن من مادة البولي بروبلين ومركبات البولي بروبلين ومواد إنشائية متخصصة من مشتقات البروبيلين،

· 25 ألف طن من مادة الهيدروجين القابلة للبيع سنويا.

وتوقعت الشركة أن يبدأ تشغيل المشروع في النصف الأول من 2026.

كما سيتضمن المشروع الجديد ربط وحدتي إنتاج البروبيلين والبولي بروبلين لمشروع الشركة الحالي (الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” – الشركة التابعة) مع وحدتي الإنتاج في المشروع الجديد بشبكة موحدة وذلك لرفع مستوى موثوقية وكفاءة الإنتاج وتحسين اقتصاديات الشركتين.

نقل التقنيات

وأوضحت “اللجين” أن المشروع الجديد سيتضمن:

الدخول في شراكة استراتيجية مع شريك عالمي رائد في صناعة البروبيلين والبولي بروبلين،

نقل التقنيات المطلوبة وإمكانات المعرفة المتقدمة للمشروع الجديد بما في ذلك إنشاء مركز نموذجي للبحث وتطوير منتجات تخصصية، تشمل اللدائن والمواد البلاستيكية المتخصصة لتساهم بسد حاجة السوق المحلية.

خلق فرص توطين مستقبلية لمواد إنشائية متخصصة ومواد بلاستيكية تدخل في الاستخدامات الطبية وصناعة السيارات والبطاريات.

وفي ما يتعلق بمرحلة التطوير الحالية للمشروع الجديد فقد تم الانتهاء من اختيار تقنيات الإنتاج للوحدات الرئيسية وقائمة الشركات الرئيسية المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروع وجاري العمل على البدء بالتصاميم الهندسية لوحدات الإنتاج الرئيسية.