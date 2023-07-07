أثار استقبال السفيرة السعودية نسرين الشبل من قبل حرس الشرف “الإستونيا” وسائل التواصل الاجتماعي بين السعوديين الذي وصفوا مرور السفيرة بـ” الهيبة“.

وكانت نسرين بنت حمد الشبل سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا ، قدّمت أوراق اعتمادها كسفيرة غير مقيمة لرئيس جمهورية إستونيا “ألار كاريس”.

وبسبب صورة تحية حرس الشرف “الإستوني” لسعادة السفيرة السعودية، تداول السعوديين اللقطة المصورة بإعجاب، معلقين على مرور السفيرة السعودية على السجاد الأحمر بجملة “هيبة وثبات وثقة”.



ونقلت السفيرة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الإستوني، كما تم الحديث خلال اللقاء عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



يُذكر أن عدد السفيرات السعوديات ارتفع خلال السنوات الأخيرة، فهناك خمس سفيرات.

ويأتي هذا التعيين للسفيرات السعوديات إيماناً بإمكانيات المرأة في السلك الدبلومسي، حيث تمكنت المرأة بحضورها من فرض مهاراتها بإنجازات تاريخية عكست تقدم ونهوض المرأة وقدرتها على تولي أهم المناصب الدبلوماسية.

والسفيرات اللواتي يمثلن السعودية في الخارج هن: الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات الأميركية بواشنطن، آمال المعلمي سفيرة لدى النرويج، إيناس بنت أحمد سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى السويد، هيفاء الجديع كسفيرة ورئيسة لبعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية، نسرين الشبل كسفيرة لدى فنلندا إضافة لجمهورية إستونيا و التي اختتمت قائمة ممثلات المملكة في السلك الدبلوماسي.

I gratefully extend my appreciation to Your Excellency for your warm welcome. I am committed to enhancing and strengthening our bilateral relations, with the aim of achieving mutual prosperity and success. #Saudi_Estonia https://t.co/8k84gR9Xau — نسرين الشبل Nesreen Alshebel (@Nisreen_Alshibl) July 5, 2023