تحويل وإلغاء رحلات طيران بعد إغلاق مناطق في المجال الجوي في الشرق الأوسط

أظهرت بيانات Flightradar24 أن شركات الطيران أُخليت من المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة بعد أن شنت إسرائيل هجمات على أهداف في إيران، حيث سارعت شركات الطيران إلى تحويل وإلغاء الرحلات الجوية للحفاظ على سلامة الركاب وأفراد الطاقم بحسب رويترز. أصبحت مناطق الصراع المتزايدة حول العالم عبئًا متزايدًا على عمليات شركات الطيران وربحيتها، وأكثر إثارة للقلق بشأن السلامة.

أعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية ما حذرت من أنه سيكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

أُغلق مطار بن غوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، وظلت وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربات انتقامية محتملة من إيران.

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية (ELAL.TA) أنها علقت رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر.

ومع ورود تقارير عن ضربات على إيران، حلقت عدد من الرحلات الجوية التجارية لشركات طيران، فوق إيران.

وأفادت وسائل إعلام رسمية عراقية بأن العراق أغلق مجاله الجوي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وأوقف جميع الرحلات الجوية في مطاراته.

يضم شرق العراق، بالقرب من الحدود مع إيران، أحد أكثر الممرات الجوية ازدحامًا في العالم، حيث تعبر عشرات الرحلات الجوية بين أوروبا والخليج، والعديد منها على مسارات من آسيا إلى أوروبا، في أي لحظة.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الرحلات الجوية تُحوّل مسارها باستمرار فوق آسيا الوسطى أو المملكة العربية السعودية. وفقًا لموقع Safe Airspace الإلكتروني، التابع لمجموعة OPSGROUP، وهي منظمة قائمة على العضوية تُشارك معلومات مخاطر الطيران، “لا يزال الوضع في طور التشكل – ينبغي على شركات الطيران توخي الحذر الشديد في المنطقة في الوقت الحالي”.

تم تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تهبط في دبي في وقت مبكر من يوم الجمعة. تم تحويل مسار رحلة تابعة لطيران الإمارات من مانشستر إلى دبي إلى إسطنبول، ومسار رحلة تابعة لفلاي دبي من بلغراد إلى يريفان، أرمينيا.

أعلنت شركة فلاي دبي، وهي شركة طيران اقتصادية، أنها علقت رحلاتها إلى عمان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل، كما تم إلغاء عدد من الرحلات الأخرى أو إعادة توجيهها أو إعادتها إلى مطارات المغادرة.

أدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الشرق الأوسط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مشاركة الطيران التجاري في الأجواء مع وابل من الطائرات المسيرة والصواريخ عبر مسارات الطيران الرئيسية، بعضها كان قريبًا بما يكفي لرؤيته من قبل الطيارين والركاب، حسبما ورد. في العام الماضي، أُسقطت طائرات بالأسلحة في كازاخستان والسودان. وجاءت هذه الحوادث في أعقاب إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم MH17 فوق شرق أوكرانيا عام 2014، وطائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 في طريقها من طهران عام 2020.