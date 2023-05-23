السعودية: تحويل المنشآت من مؤسسة إلى شركة إلكترونياً

أكدت صحيفة سعودية أن بعض فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بدأت أخيراً باستقبال طلبات تحويل ملفات المنشآت من مؤسسة إلى شركة أو العكس وتحويل ملف المنشأة إلى تحت الإجراء وذلك عبر البريد الإلكتروني من دون الحاجة إلى مراجعة الفرع وعند اكتمال هذه الخطوة إلكترونياً فإن كافة خدمات الوزارة ستتحول إلى خدمات إلكترونية.

وذكرت صحيفة “عكاظ” في موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن خدمة تحويل ملف المنشأة إلى تحت الإجراء أثناء نقل الملكية أو تعديل حالة المنشأة (تحويل من شركة إلى مؤسسة أو العكس) كانت من الخدمات التي تتطلب مراجعة الفروع بعد حجز موعد وإحضار المتطلبات.

وتهدف خدمة تحويل المنشأة إلى “تحت الإجراء” عند رغبة نقل ملكيتها من مالك إلى آخر، أو لتحويل المنشأة من مؤسسة إلى شركة أو العكس، أو عند وجود اختلاف في الرقم الموحد (الرقم الخاص بـ 700) للمنشأة في وزارة الموارد البشرية عن الرقم الموحد في السجل التجاري، أو عند فتح ملف منشأة بمعلومات خاطئة لا يمكن تعديلها (مثلاً فتح منشأة فرعية رئيسية بالخطأ)، أو عند تصحيح وضع الملف الزراعي الذي دخل نطاقات وهو مطابق لشروط المنشآت الزراعية المعفاة من دخول نطاقات.