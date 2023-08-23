تحويل الدراسة إلى منصة عن بعد وتحذير من السيول في مكة المكرمة وإغلاق طرق

تقرَّر تحويل الدِّراسة اليوم الأربعاء الموافق ٧-٢-١٤٤٥هـ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ، لجميع الطُّلَّاب والطَّالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في المدارس التابعة لإدارة الإشراف التربوي بـ #الليث ومكتب التعليم بـ #أضم بحسب إمارة منطقة مكة، وجرى منذ قليل إغـلاق مؤقت لطريق ( الليث – غميقة ) احترازيًا بالاتجاهين لوجود سيول منقولة . حرصًا على سلامة الجميع، وفقا لما نشره حساب إمارة مكة، حيث تتأثر المنطقة بأمطار غزيرة وسيول.

#عاجل

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطنيِّ للأرصاد ، ونظرًا للأحوال الجوية

غير المستقرة ، وحرصًا على سلامة الجميع

تقرَّر تحويل الدِّراسة اليوم الأربعاء الموافق

٧-٢-١٤٤٥هـ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ، لجميع الطُّلَّاب والطَّالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في المدارس… pic.twitter.com/rjp2g1Gf0S — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 22, 2023

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و نجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وانتشر وسم للأحوال الجوية الشديدة في مكة باسم مكه_الان ونشرت لقطات فيديو للأحوال الجوية الشديدة والأجواء الرعدية والبرق.