تحويل الإرث إلى إطار إداري عملي عبر ستة محاور مترابطة: توثيق القيم في ميثاق رسمي، بناء مجلس مرن استراتيجياً، تطوير منظومة استباقية لإدارة المخاطر، احتراف التخطيط للخلافة القيادية، قياس الثقافة التنظيمية كمؤشر للأداء، ومواءمة التمويل مع الرؤية مع شفافية عالية.

كيف يمكن لمجالس الإدارة تكريم الإرث وبناء حوكمة مرنة بمستوى استثماري

في منطقة الخليج العربي، لا يُنظر إلى الإرث على أنه مجرد ذكريات من الماضي، بل يُعدّ أساساً مشروعاً لاستمرارية العمل. فالمؤسسات العائلية تنقل رؤية المؤسّسين من جيل إلى آخر، بينما تلتزم الشركات المدعومة من الحكومات بتنفيذ مهام وطنية تتجاوز تقلبات الأسواق. لكنّ رأس المال لا يستثمر في المشاعر، بل في الأنظمة. فإذا كانت مجالس الإدارة تطلب من المستثمرين والجهات المموّلة والشركاء الاستراتيجيين تقييماً عادلاً للمخاطر، فعليها أن تقدّم نظام حوكمة مرناً وواضحاً يمكن قياسه، نظاماً قادراً على الصمود في وجه الأزمات والتعافي منها بسرعة، من دون المساس بجوهر رؤية المؤسّس.

فكيف يمكن تحقيق ذلك من دون التفريط بالقيم التي شكّلت هوية المؤسسة منذ نشأتها؟ إليكم المقاربة.

تحويل الإرث إلى مبدأ واضح وملزم

حين تبقى القيم حبيسة الخطابات والشعارات، غالباً ما تنهار عند أول أزمة. لذلك، لا بد من توثيقها خطّياً. يمكن إعداد ميثاق مختصر من صفحتين بعنوان “الإرث والغاية”، يُوافق عليه مجلس الإدارة، ويتضمّن ثلاث ركائز أساسية:

المبادئ الأساسية التي لا يُمكن التنازل عنها (وعد العملاء، أهداف التنمية الوطنية، وأخلاقيات الحوكمة).

المفاضلات التي تُنظَّم وفقاً لهذه المبادئ (الموازنة بين النمو والمخاطر، أو بين توزيع الأرباح وإعادة الاستثمار).

الصلاحيات في حالات الاستثناءات (من يملك الحق في تجاوز أي قاعدة، وتحت أي شروط).

ولكي يكون لهذا الميثاق أثر حقيقي، يجب دمجه في مهام اللجان الدائمة والتخطيط الاستراتيجي السنوي، ليُوجّه القرارات الجوهرية مثل اختيار المشاريع، توزيع رأس المال، وتحديد مستوى تحمّل المخاطر، لا أن يبقى مجرّد وثيقة في أرشيف المؤسسة. فعندما يرى المستثمرون كيف تُوجّه القيم طريقة اتخاذ القرارات، يصبحون أكثر اطمئناناً لاستدامة الشركة عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

النظر إلى تشكيل مجلس الإدارة كجزء من الاستراتيجية، لا مجرد إجراء شكلي

في المؤسسات ذات الإرث العريق، تُعدّ الاستمرارية عنصراً أساسياً، لكن الاستمرارية من دون تجديد قد تُضعف الهيكل. فالمطلوب هو بناء مصفوفة مهارات مرتبطة بخطط التطوير المستقبلية، مثل التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة، أو تبنّي تقنيّات الذكاء الاصطناعي، أو التوسّع الإقليمي، أو التمويل المعقّد، أو تعزيز الحماية السيبرانية. كما يجب تبديل أعضاء مجلس الإدارة بشكل مدروس لضمان التوازن بين الأعضاء الحاليين بمعارفهم المؤسسية المتراكمة، والأعضاء المستقلين الذين يتمتّعون بفهمٍ عميقٍ لأسواق المال، وخبرة واسعة في إدارة المخاطر، وجرأة كافية لإبداء الرأي المخالف عند الحاجة. تُثبت المدد الزمنية المحدّدة للعضوية، وآليات التقييم الصارمة، وخطط التجديد المنهجية، التزام المجلس بحوكمة متقدّمة تواكب المستقبل، مما يعزز ثقة وكالات التصنيف الائتماني والشركاء بمرونة المؤسسة واستعدادها للعقد القادم.

تحويل إدارة المخاطر من سجلّ ثابت إلى منظومة متكاملة فعّالة

تُجيد العديد من الشركات العريقة الحفاظ على الاستقرار التشغيلي، لكنها كثيراً ما تُهمل الاستثمار في استباق المخاطر. ولتجاوز هذا القصور، لا بدّ من التخلي عن خرائط المخاطر التقليدية الجامدة، وربط الاستراتيجية مباشرة بالعوامل القليلة التي تؤثّر فعلياً على القيمة في المنطقة، مثل تقلّبات أسعار الفائدة، تغيّرات السياسات أو الأنظمة، تركّز سلاسل التوريد، التهديدات السيبرانية، المخاطر المناخية، الأزمات المرتبطة بالسمعة، وخطط الخلافة. يجب تحديد أهداف واضحة لتعزيز المرونة، كمدة اكتشاف الخلل ومدة التعافي منه، والتدرّب عليها عملياً. يشمل ذلك إجراء محاكاة لانقطاعات الأنظمة السيبرانية وسلاسل الإمداد، تقييم استدامة السيولة تحت الضغط بحسب الأشهر، والاتفاق مسبقاً على مؤشرات اتّخاذ القرارات لتجنّب الارتجال. ففي أوقات الأزمات، يُنسب نجاح مجالس الإدارة في التعامل معها إلى فعالية التدريب الذي تلقّاه. ولهذا السبب، يكافئ المستثمرون المجالس التي استعدّت مسبقاً قبل لحظة الاختبار.

احتراف خطة الخلافة

لا شيء يختبر الإرث المؤسسي مثل مرحلة انتقال القيادة. لذا، عوضاً عن الاكتفاء بقوائم الأسماء المغلقة في الأدراج، لا بد من بناء محفظة خلافة متكاملة تشمل مرشحين داخليين بخطط تطوير واضحة ومؤشرات جاهزية قابلة للقياس، إلى جانب معايير مقارنة خارجية تحافظ على موضوعية التقييم. كما يجب تحديد من يتولّى القيادة المؤقتة لمعالجة التحديات المفاجئة في حال حدوثها، وتوسيع نطاق هذا النهج ليشمل رئيس المجلس ورؤساء اللجان. ينبغي إدراج آلية الخلافة في تقارير الحوكمة، من دون الكشف عن الأسماء، للحد من مخاطر الاعتماد المفرط على أفراد محدّدين، ونشر دليل واضح لتسليم المهام في أوقات الأزمات لضمان استمرارية العمل بدون انقطاع. وفي دول الخليج، حيث تلتقي رؤية المؤسّس مع المشاريع الوطنية والنمو السريع، تُعدّ الخلافة المُمَنهَجة والمُجرَّبة أقوى دليل على أن الإرث المؤسسي مُهيّأ للمستقبل، لا وليد اللحظة.

جعل الثقافة المؤسسية قابلة للقياس

يتجلّى الإرث في السلوك، في ما يفعله الأفراد حين لا يراقبهم أحد. لذلك، يجب تتبّع الثقافة المؤسسية بنفس درجة الانضباط المُطبّقة على المؤشرات المالية. ينبغي اختيار مجموعة من المؤشرات المبكرة، مثل معدّل الإبلاغ عن المخاوف والمدة الزمنية لمعالجتها، معدّل مغادرة الكفاءات التي يصعب تعويضها، سرعة اتخاذ القرارات في القضايا المشتركة بين الإدارات، بالإضافة إلى المؤشرات الاستباقية المرتبطة بالسلامة أو جودة الخدمة. ولا بُد من مراجعة هذه المؤشرات على مستوى مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي، وتصنيف مؤشرَي “سرعة اتخاذ القرارات” و”من الإبلاغ إلى الحل” ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية في مجال المرونة المؤسسية. فعندما تنحرف الثقافة، ينحرف معها الأداء ونهج إدارة المخاطر.

مواءمة رأس المال مع الرؤية

الهدف من دون تمويل يظلّ مجرّد كلام جميل. لذا، على الإدارة أن تعرض الميزانيات من خلال “عدسة الإرث المؤسّسي”، وتوضّح فيها ما الذي سنتوقّف عنه لحماية الرسالة، وأين سنكثّف الاستثمار لتعظيم القيمة، وكيف سنُوزّع المخاطر بوتيرة مدروسة عبر مختلف الدورات الاقتصادية. ويعني ذلك عملياً تخصيص استثمارات واضحة لتعزيز المرونة، مثل الأمن السيبراني، تنويع مصادر التوريد، تأمين القطع والمخزونات الحرجة، وبناء القدرات، إلى جانب تطبيق سياسة منضبطة لتوزيع الأرباح، وتمويل البحث والتطوير بما يتماشى مع التوجّه الاستراتيجي. ويُفضَّل أيضاً تخصيص مبلغ محدّد للمرونة ضمن الميزانية، مع متابعة العائد على هذا الاستثمار بمرور الوقت. فرأس المال يعكس الأولويات، ومن الضروري أن تكون هذه الصورة متّسقة تماماً مع رسالة المؤسسة.

تعزيز الشفافية من دون التفريط بالميزة التنافسية

في عالم الحوكمة، يُحتسب غياب الشفافية كمخاطرة مبالغ فيها. لذا، وبينما ينبغي الحفاظ على سرّية الجوانب التجارية الحساسة، لا بدّ من تعزيز الثقة عبر نشر مصفوفة مهارات أعضاء مجلس الإدارة وتفاصيل آلية تبديلهم، وتفسير مستوى تقبّل المخاطر بلغة واضحة ومبسّطة، فضلاً عن مشارِكة عملية الخلافة ومؤشرات الثقافة المؤسسية الأساسية، وربط أولويات الاستدامة بمحركات القيمة الفعلية، وليس بقوائم نمطية لا تعكس الواقع. كما يجب إضافة لوحة مؤشرات للمرونة على مستوى المجلس ضمن قسم “مناقشة الإدارة وتحليلها” (MD&A)، تتضمّن سقوف تركز الموردين، نتائج اختبارات الضغط، أهداف التعافي من الحوادث، والتحسّن السنوي في الأداء. فالإفصاحات التي تُسهم في اتخاذ القرارات هي ما يُنظر إليه كمؤشّر على حوكمة بمستوى استثماري.الخلاصة: يصبح الإرث قابلاً للاستثمار عندما يكون مفهوماً ومرِناً في آنٍ معاً. ولا تحتاج المجالس في المنطقة إلى الاختيار بين التقاليد والتجديد، بل إلى الجمع بينهما بذكاء. فعندما تتحوّل القيم إلى قواعد واضحة، وتُصمَّم المجالس بعين على المستقبل، وتُدرَّب على اتخاذ القرارات الصعبة قبل لحظة الحسم، وتُموَّل فعلياً خطوط الدفاع الأساسية، يصبح الإرث ميزة تنافسية طويلة الأمد، وحوكمة تُلهم الثقة مهما اختلفت الدورات الاقتصادية.

ديفيد ريبوت، دكتوراه في التربية (ABD)، مدرب ماستر معتمد MCC

مؤسّس شركة ريبوت بارتنرز | مستشار لمجالس الإدارة والقيادات العليا | مدرّب رؤساء تنفيذيين