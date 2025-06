تحويل الأموال في الإمارات في 10 ثواني

يمكنك تحويل الأموال في الإمارات في غضون 10 ثوان فقط باستخدام رقم الهاتف المحمول للمستلم، لا حاجة إلى رقم حساب مصرفي أو رقم IBAN (حساب مصرفي دولي).

منصة “آني” الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم إطلاقها في منتصف أكتوبر الجاري وتحديداً يوم 16، تمكن المؤسسات المالية أو البنوك المرخصة من تقديم تجربة دفع فورية.

المنصة أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP)، وهي شركة تابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

خمس فوائد لمنصة آني

تحويل الأموال إلى المستلم باستخدام رقم هاتفه.

طلب المال.

تقسيم الفواتير.

استخدم مدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR) في المتاجر والشركات والمطاعم. ومن المتوقع أن يتم إدخال هذا النظام قريبا، وفقا لإعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

خيار إدارة طلبات الدفع التي تقدمها أو تتلقاها، مثل مسح طلبات الدفع المعلقة، أو رفضها أو قبولها.

من المهم ملاحظة أن الحد الأقصى لمبلغ المال الذي يمكن تحويله في كل معاملة من خلال هذه المنصة هو 50,000 درهم.

كيف تعمل منصة آني؟

بحسب موقع الاتحاد للمدفوعات، تسمح آني فقط بالتحويلات المحلية مع المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحتى الآن، لم تشارك سوى ثمانية بنوك ومؤسسات مالية مقرها الإمارات العربية المتحدة مع المنصة.

لا يمكن الوصول إلى نظام تحويل الأموال الفوري إلا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية للبنوك المشاركة. يمكنك أيضا تنزيل تطبيق Aani للهاتف المحمول، الذي يتوفر لأجهزة Apple وAndroid. ومع ذلك، لاستخدام التطبيق، يجب أن يكون لديك حساب مع إحدى المؤسسات المالية الثماني المرخصة.

المؤسسات المالية الثمانية المرخصة التي دخلت في شراكة مع آني هي:

بنك أبوظبي التجاري

الفردان للصرافة

بنك الإمارات دبي الوطني

دار التمويل

بنك أبوظبي الأول

حبيب بنك إيه جي زيورخ

بنك المشرق

بنك الفجيرة الوطني

تخطط شركة الاتحاد للمدفوعات لضم المزيد من المؤسسات المالية المرخصة للانضمام إلى آني بحلول نهاية عام 2024.

كيفية استخدام آني لتحويل الأموال في الإمارات

الخطوة الأولى

انتقل إلى قسم “التفضيلات – Preferences” الموجود في لائحة “الملف الشخصي والإعدادات – PROFILE AND SETTINGS”.

الخطوة الثانية

اشترك من خلال الضغط على خيار “التسجيل في خدمة آني – Consent to enroll for Aani Scheme”، ثم قم بإعداد حساب “آني” الخاص بك.:

الخطوة الثالثة

انتقل إلى قائمة الدفع والتحويل، واختر خيار التحويل عبر رقم الهاتف المتحرك ثم أرسل الأموال إلى أي جهة اتصال مخزّنة في دليل جهات الاتصال الموجود في الهاتف المتحرك الخاص بك.

وفقا لمدفوعات الاتحاد، سيتم تحديد رسوم معالجة تحويل الأموال في الإمارات من قبل المؤسسة المالية الفردية.

المزايا في منصة آني

تحويل الأموال في الإمارات خلال ثوانٍ

لا حاجة لاستخدام رقم الـ “آيبان – IBAN” أو لإدخال أرقام الحسابات

عملية دفع تعتمد على رقم الهاتف المتحرك

عملية دفع فوري بقيمة تصل إلى 50,000 درهم

خدمة متوفرة للاستخدام في أي وقت خلال اليوم ومدار الأسبوع وطوال أيام السنة

بدون رسوم، مجانية تمامًا