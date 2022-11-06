تحويل أموال إيرانية بـ 7,8 مليار دولار عبر منصة باينانس للعملات الرقمية

قالت شركة باينانس، إن أموالا مملوكة أو موجهة لإيرانيين، تم تحويلها عبر أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، ما قد يعرضها لمخاطر انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول قسم العقوبات في باينانس، شغري بويراز، “اكتشفنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن :

باينانس تفاعلت” مع “جهات سيئة” باستخدام عمليات تبادل العملات الإيرانية المشفرة.

بعض هؤلاء المستخدمين حاولوا تحريك عملة مشفرة من خلال منصة باينانس.

فور اكتشاف الأمر، اتخذت باينانس إجراء لتجميد تحويلات (و) تجميد حسابات.

فرع أمريكي تعامل مع منصات ايرانية

ولم ترد باينانس على استفسار من فرانس برس حول عدد تلك الحسابات والمبالغ المعنية بالإجراء.

وبحسب رويترز، فقد عبر ما مجموعه 7,8 مليار دولار تقريبا منصة باينانس، تتصل بحسابات على نوبيتكس، أكثر المنصات الإيرانية استخداما.

وبحسب رويترز، نقلا عن معطيات للشركة المتخصصة تشاينا أناليسيز، فإن فرع باينانس في الولايات المتحدة أجرى مبادلات مع منصات إيرانية للعملات المشفرة.

وبتعاملاتها مع مواقع إيرانية تعرض بايناناس نفسها لمخاطر أن تكون سمحت لأشخاص أو كيانات مستهدفة بعقوبات أمريكية بتحويل أموال.

لا عقوبات على المنصات الايرانية للعملات الرقمية

لا تخضع أي من المنصات الإيرانية للعملات الرقمية حتى الآن لعقوبات.

تفرض الولايات المتحدة قيوداً تحظر على كيانات أميركية أو أفراد بيع سلع وخدمات إلى مواطنين إيرانيين أو شركات أو مؤسسات. ويشمل الحظر الخدمات المالية.

وقد أسس مقاول صيني-كندي منصة باينانس في 2017. لكن عقب فرض قيود على أنشطتها في الصين نقلت عملياتها إلى البحرين ودبي وباريس وجزر كايمان.

ويواجه فرعها في الولايات المتحدة من قيود الإجراءات التنظيمية.