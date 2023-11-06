تحول مشهد الموسيقى في المنطقة

أكدت ندى الهلابي، المديرة الاستراتيجية في مدل بيست ومديرة مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى، أن المؤتمر نجح منذ انطلاقه في إحداث تحول كبير في الصناعات المرتبطة بالمشهد الموسيقي، وأصبح التجمع الأكثر تطوراً لروادها في المنطقة، مشيرةً إلى أنه يوفر فرصاً متنوعة للعاملين في قطاع الموسيقى من جميع الخلفيات، بما فيهم الفنانون ورواد الأعمال والمبدعون وصناع السياسات، حيث يجتمعون لتطوير وتسريع تشييد البنية التحتية للموسيقى في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت الهلابي أن مؤتمر هذا العام سيشهد إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة “هُنَّ” للجمع بين نجمات الفن الصاعدات ونساءٌ لهنَّ باعٌ طويل في قطاع الموسيقى، ومسابقة “إكس بيرفورم”، والتي ستكون المنصة المثالية للمغنين الصاعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكي ينطلقوا منها، مع ورش عمل وجلسات حوارية يشارك فيها نخبة من صناع ورواد الموسيقى في العالم.

في السابع من ديسمبر تنطلق النسخة الثالثة من مؤتمر “إكس بي لمستقبل الموسيقى”.. ما أهمية هذه النسخة من المؤتمر؟

سيشهد مؤتمر “إكس بي لمستقبل الموسيقى” في نسخته هذا العام إطلاق 8 مبادرات تمثل منظومة متكاملة صممت لدعم وتثقيف الجيل القادم من الموهوبين في الموسيقى وتعزيز الاندماج بهدف الارتقاء بالمشهد الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستهدف مبادرات وأنشطة “مدل بيست” بشكل عام و مؤتمر إكس بي خصيصاً أن تجعل من ثراء السعودية والمنطقة بالمواهب الموسيقية رافدًا مهمًا لإثراء المشهد الموسيقي العالمي بالمواهب والمبدعين السعوديين و الإقليميين.

وينطلق المؤتمر نحو تحقيق أهدافه في نقل الخبرات والمعرفة ودعم المواهب الناشئة، من ركائز أساسية تجسد رؤيتنا وما نؤمن به وخارطة الطريق التي نتبعها لتعزيز مستقبل الموسيقى. وهذه الركائز تشمل:

التأثير والابتكار والمواهب والمشهد حيث نسعى لتمكين المشهد ودعمه من خلال المعرفة والإلهام لكسب فهم أعمق للمنظومة الموسيقية مع إبراز مبادئ الاستدامة والمساواة باعتبارها الأساس لهذه المنظومة.

أما الركيزة الثانية فهي الابتكار وتعزيز روح الابداع، وذلك للاستفادة من التطورات في مجال الإبداع التقني، وأفكار ورؤى رواد التكنولوجيا للوصول إلى فهم أفضل لمستقبل الموسيقى.

وركيزتنا الثالثة هي المواهب. فالموهبة هي وقود مهمتنا، لذلك نحرص على دعم وتمكين الفنانين والمنتجين ومالكي العلامات وأصحاب المواقع الناشئين لتحويل شغفهم إلى مسيرة عمل تحقق لهم الاكتفاء الذاتي.

وتستند ركيزتنا الأخيرة على رسم مستقبل القطاع وترسيخ مكانة الموسيقى وأهميتها. وإدراكاً لأهمية تلك الصناعة باعتبارها القلب النابض لقطاع عملنا، فنحن نركز على إنشاء اقتصاد موسيقي ديناميكي، في الوقت نفسه نستكشف أهمية المجال العام في المجتمع بدءًا من الحفلات البسيطة وصولًا إلى الحفلات الموسيقية الدولية.

من هم أبرز المتحدثين في مؤتمر هذا العام؟

برامج المؤتمر لعام 2023، لن تكون عامرة بالنجوم فقط، بل ستضيف تجربة ثرية ومبهرة باستضافة قائمة من المتحدثين البارزين والمؤثرين، ومنهم النجمة الإماراتية متعددة المواهب بلقيس فتحي التي ستشارك الجمهور برؤى عن رحلتها إلى النجومية. كما ستشارك صاحبة السمو الأميرة مشاعل الشعلان المؤسس المشارك لـ AEON COLLECTIVE، لتسلط الضوء على العلاقة بين الموسيقى والعمل المناخي، فيما ستناقش جولنار خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة Reservoir، رحلتها في تشكيل أول شركة موسيقى مستقلة تقودها امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية وأهمية تمكين الإبداع.

أما رامي زيدان، المدير التنفيذي لـمنصة “بيلبورد عربية”،، المنصة الترفيهية الجديدة التي أطلقتها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في مارس 2023، فسوف يسلط الضوء على قصص الفنانين العرب وتجربته في الترويج للموسيقى العربية على الساحة العالمية. فيما تستضيف المغنية الأردنية ثنائية اللغة رينا خوري جلسة لتسليط الضوء على أهمية التعاون بين الثقافات في الصناعة التي لا حدود لها اليوم.

أيضًا سيشارك منسق الأغاني والمنتج الياباني ساتوشي تومي الرياض بعرض موسيقاه الاستثنائية Jazz-House، كجزء من التعاون بين الشركة الفرنسية للتسجيلات Yoyaku ومجموعة Collective Noctuary السعودية. وستقدم شركة Wall of Sounds ومقرها السعودية، مجموعة من الفنانين، ومنهم المنتج المصري الوائلي، الذين سيقدمون عروضًا حية فريدة من نوعها. كذلك من المقرر أن تؤدي فرقة DJ Paramida ، المقيمة في برلين، عروضًا في حي جاكس.

ما الأهداف التي تسعى النسخة الثالثة من مؤتمر “إكس بي” لتحقيقها؟

سيركز المؤتمر هذا العام على التجارب العملية في قطاع الموسيقى، ولذلك سعينا إلى إنشاء مجموعة من ورش العمل المتنوعة التي ستكون متاحة لجميع ممثلينا والحاضرين في المؤتمر. ستقدم ورش العمل تجارب ودورات تدريبية تناسب جميع الأذواق، من الإنتاج الرقمي وكتابة الأغنيات إلى إنشاء السلع والمنتجات التسويقية الخاصة مرورًا بتجارب الترفيه الممتعة. أيضًا سنقدم للمرة الأولى برامج مصممة خصيصًا للشباب والأطفال. وقد قمنا بإطلاق “إكس بي بريزنتس” “XP PRESENTS” والذي سنبدأ من خلاله في تقديم وتسليط الضوء على بلد واحد كل عام.

كيف نجح “مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى” في إحداث التحول والتغيير في الصناعات المرتبطة بقطاع الموسيقى في المنطقة؟

نجح مؤتمر “إكس بي لمستقبل الموسيقى” منذ انطلاقه في ديسمبر 2021 بالشراكة مع هيئة الموسيقى في المملكة العربية السعودية، في تحقيق هدفه الرئيس وهو إحداث التحول في الصناعات المرتبطة بالمشهد الموسيقي، وأن يصبح المنصة الرائدة ولأكثر تطوراً لرواد الموسيقى في المنطقة.

و عبر ورش العمل وحلقات النقاش والاجتماعات وفرص التواصل وفعاليات الموسيقى، نجح المؤتمر الذي يعقد سنويا في الانضمام للحوار العالمي وخلق الفرص المتنوعة لرواد قطاع الموسيقى من جميع الخلفيات، بما فيهم الفنانون ورواد الأعمال والمبدعون وصناع السياسات، حيث يجتمعون لبناء وتسريع تشييد البنية التحتية للموسيقى في جميع أنحاء المنطقة.

واستند المؤتمر في مسيرة نجاحه إلى أربعة محاور أساسية، هي: تنمية المواهب لتوفير الوظائف في مجال الموسيقى للمواهب المحلية والإقليمية، وتعزيز البحث وتطوير السياسات المناسبة بهدف بناء منظومة موسيقية قوية ومستدامة، وتطوير المشهد الموسيقي وتعزيز الفرص لتغذية قطاع الموسيقى الناشئ في المنطقة، وأخيراً تحقيق الأثر والتحفيز الاجتماعي، وبدء حوار حول الموسيقى والصحة النفسية والرفاهية المجتمعية والتنوع في قطاع الموسيقى.

وأستطيع القول الآن ونحن نستعد لانطلاق النسخة الثالثة أن المؤتمر نجح بجدارة في تجسيد هذه المحاور الأربعة مجتمعة لتصبح نهجاً متكاملاً يدعم قطاع الموسيقى وتوسّعه في المنطقة.

ما أبرز المبادرات المتوقعة خلال المؤتمر؟

مبادرات “إكس بي” مستمرة طول العام، ولا تقتصر فقط على فترة المؤتمر. ويشهد المؤتمر إطلاق مبادرة “هُنَّ” وهي مبادرة من النساء للنساء تجمع بين نجمات الفن الصاعدات ونساءٌ لهنَّ خبرة طويلة في قطاع الموسيقى ليقدّمن المشورة والإرشاد لهؤلاء النجمات، وتتمثل رسالة المبادرة في إرساء الأسس الصحيحة للارتقاء بوضع الفنانين والفنانات معًا وإيجاد مساحة للتمكين والإبداع والنجاح للفنانين الصاعدين في المنطقة.

أيضا هناك مسابقة “إكس بيرفورم”، والتي ستكون المنصة المثالية للمغنين الصاعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكي ينطلقوا منها. في هذا العام، عقدنا شراكة مع يوتيوب لنمكنكم من بدء مسيرتكم مع الغناء، وكذلك مع جائزة السعودية الكبرى فورمولا -1.

فنحن في مهمة للكشف عن المواهب الناشئة في المنطقة من خلال مسابقة الغناء والتي تعتمد في تقييماتها على الجودة وقوة الحضور والقدرات الصوتية لدى كل مغني. سيحصل المتسابقون على فرصة لتعريف العالم بقدراتهم من خلال فيديوهات يوتيوب القصيرة، وللحصول على دعم فردي مباشر من المتخصصين في القطاع الموسيقي، وللمضي قدمًا والمشاركة في مؤتمر “إكس بي لمستقبل الموسيقى”، حيث سيتم منح جائزة للفائز بأداء “إكس بيرفورم “2023.

كذلك أطلقنا ورش عمل إكس تشينج، وهي سلسلة ورش عمل توظف الإمكانات الهائلة المتوفرة على الساحة الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتم عقد ورش العمل في أربع مدن مختلفة كل عام لتشجيع تطوّر قطاع الموسيقى في المنطقة، حيث تطرح مواضيع هامّة للنقاش في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى سنويًا.

بمناسبة حصولك على الماجستير في مجال الترفيه العالمي والموسيقى من كلية بيركلي في فالنسيا، نبارك لك أولًا ونسألك.. كيف أفادتك الدراسة في مجال عملك؟

شكرًا لك .. لا شك أن الدراسة المتخصصة ساعدتني كثيراً في الفهم الشامل لصناعات الموسيقى والترفيه، مع التركيز على موضوعات مهمة عديدة مثل تسويق الموسيقى والملكية الفكرية وإدارة الفنانين والتوزيع الرقمي للموسيقى ونشر الموسيقى وإنتاج الفعاليات والإدارة وريادة الأعمال. هذه المجالات جميعها هي ما نعمل عليه بجد في “مدل بيست” من أجل ازدهار قطاعي الاقتصاد الثقافي والإبداعي السعودي. إضافة إلى ذلك، نقوم بالتواصل وبناء العلاقات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم لتبادل المعلومات حول منطقتنا ما يجذبهم لزيارة المنطقة للتعرف عليها عن قرب والعمل فيها.

ماذا تقدم “مدل بيست” للشباب؟

تقدم “مدل بيست” للشباب الكثير من الفرص المتنوعة لإطلاق العنان لمواهبهم دون قيود. على سبيل المثال، مؤتمر إكس بي المنظم من قبل مدل بيست، يتضمن 8 مبادرات تهدف لدعم وتثقيف الجيل القادم من الموهوبين في الموسيقى وتعزيز الاندماج ونقل الخبرات العالمية. إلى جانب 26 ورشة عمل تركز جميعها على مخاطبة الموهوبين وتسهيل وصولهم للعالم.

نهدف من خلال تلك الفعاليات إلى إلهام الأجيال القادمة للتفكير باختيار مهنة في قطاع الموسيقى وتعزيزه كوسيلة لخلق فرص العمل والابتكار وجعله قطاعًا مستدامًا يمكنهم الاستفادة منه. وينصب تركيزنا على تعزيز التنوع والرفاهية وظروف العمل الممكنة للإناث ومنح صوت لمجموعات الأقليات في القطاع.

لذلك أدعو كل الشباب الموهوبين إلى المشاركةـ فالمؤتمر يمثل منصة استثنائية وفرصة كبيرة أدعوهم لاقتناصها.

ما تقييمك للإنجازات التي تمت في صناعة الموسيقى والترفيه في المملكة حتى الآن؟

لقد تحققت العديد من الإنجازات في صناعة الموسيقي والترفيه في المملكة، بفضل الجهود والمبادرات والمشاريع التي تطلقها الهيئة العامة للترفيه، التي تلعب دوراً حيوياً في توسيع وتنمية قطاع الترفيه وتطويره بصورة مستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فمنذ انطلاق الهيئة عام 2016، جذبت أنشطتها مشاركات من 3700 شركة، وتجاوز عدد أيام الفعاليات التي نظمتها 100 يوم، وحضرها أكثر من 120 مليون شخص.

أيضًا أسهمت “هيئة الموسيقى” منذ تأسست عام 2020 من قبل وزارة الثقافة، في وضع أساس لصناعة فنون موسيقية احترافية، وتوفير التراخيص للأنشطة ذات العلاقة، مع إنشاء قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى في السعودية بما يسهل التكامل مع المجتمع الموسيقي العالمي.

أما إنجازات “مدل بيست”، فقد حققت الشركة نجاحًا استثنائيًا خلال عمرها القصير، وأدارت الفعاليات الموسيقية المصاحبة لعدد من أهم الأحداث في السعودية مثل “فورميلا 1” و”فورميلا إي”، وشهدت بعض فعالياتها مثل مهرجان “ساوندستورم” العام الماضي حضورًا كثيفًا وصل إلى أكثر من 600 ألف شخص بمشاركة 200 فنان. ويظهر التفاعل القوي من جانب الجماهير مدى قدرة الشركة على إثراء المشهد الموسيقي السعودي من خلال التجارب المبتكرة واستراتيجية النمو المستدامة، لإنجاز مهمتها من خلال بناء جسور التواصل الثقافي وتمكين الفنانين المحليين والإقليميين وإتاحة الفرصة لهم للظهور على الساحة الموسيقية العالمية.

لقد نجحت “مدل بيست”، من خلال مؤتمر “إكس بي لمستقبل الموسيقى” ومهرجان “ساوندستورم”، في خلق واقع جديد في قطاعي الاقتصاد الثقافي والإبداعي السعودي. ولم يقتصر التأثير على الثقافة والاقتصاد، بل انسحب إلى إحداث تطور كبير في مشهد الثقافة العامة للمجتمع.

وكان لكل تلك النشاطات الترفيهية تأثير مباشر وملحوظ في تراجع الميل إلى السفر للخارج بغرض الترفيه، ما ساهم في دعم الاقتصاد المحلي. كما أسهمت تلك الفعاليات في انفتاح المشهد الثقافي الموسيقي السعودي على العالم، وأبرزت طموح السعودية في أن تصبح جزءًا أساسيًا من المشهد الموسيقي العالمي.

ما هي الطموحات التي تتمنى ندى الهلابي تحقيقها لمؤتمر “إكس بي لمستقبل الموسيقى”؟

أتمنى أن يصبح مؤتمر “إكس بي” من أهم مؤتمرات الموسيقى والترفيه في العالم، بحيث يضع السعودية على الخريطة العالمية للموسيقى، كما أتمنى مشاهدة نتائج جميع المبادرات الخاصة بتطوير الفنانين وتهيئة البيئة الموسيقية في المنطقة للارتقاء للمستوى العالمي.

هل هناك في المنطقة منصات منافسة لمؤتمر إكس بي؟

توجد فعاليات ثقافية في بعض المدن في المنطقة مثل القاهرة ودبي وعَمّان. وهي فعاليات جيدة، لكن الأمر هنا لا يتعلق بالتنافس. فمؤتمر “إكس بي” ينطلق من السعودية وله ركائز وأهداف يسعى لتحقيقها ويسير بثبات نحو تحقيق أهدافه في أن يكون مؤتمرًا عالميًا مؤثرا في المشهد الثقافي الموسيقي والترفيهي ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى عالمي.

كلمة ختامية .. لمن توجهينها؟

أوجه كلمتي إلى روادالأعمال وأدعوهم للاستثمار في صناعة الموسيقى التي تشهد ازدهارا غير مسبوق ليس فقط على مستوى المملكة بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من زخم المبادرات والمشاريع الحكومية التي ترعى المواهب وتدعم المبدعين من خلال الفعاليات والعروض المبتكرة وتعزز جسور التواصل مع المجتمع الموسيقي العالمي. وبفضل تلك الجهود الحكومية باتت صناعة الموسيقى في المملكة نتصدر بجدارة قطاع الموسيقى في المنطقة. وتؤكد الأرقام مدى التطور الذي تشهده تلك الصناعة، حيث تنمو بمعدلات تزيد عن 18% سنويًا. كما تشير التوقعات إلى أن حجم النشاط سيصل إلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعد فرصة استثمارية ستتيح تحقيق العوائد وتوفر مئات من فرص العمل للشباب السعودي.