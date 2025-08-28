تحولات كبيرة في سوق العقارات السعودي مع قانون التملك الأجنبي

أفاد تقرير جديد إلى أن سوق العقارات السكنية السعودي يشهد نضجًا ملحوظًا وأن القطاع مؤهل لمزيد من التطور والتنويع، مدعومًا بقانون تملك الأجانب المتوقع تطبيقه في يناير 2026. وأبدى سوق العقارات السكنية السعودي بوادر زيادة في النضج مع إظهار العديد من المراكز الحضرية زيادات كبيرة في أسعار الإيجار وتفاوت أداء المعاملات في أنحاء المملكة، وذلك وفقاً لتقرير “ديناميكيات سوق المعيشة في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2025” الصادر عن شركة “جيه إل إل”. وأشار التقرير إلى أنه نظراً لتطور احتياجات المستخدمين النهائيين وزيادة الإقبال على الشقق السكنية بأسعار معقولة، يدعم هذا النشاط السوقي مشاريع التطوير الحضري الطموحة في المملكة، ضمن أجندة رؤية 2030، التي تواصل جذب استثمارات كبيرة إلى أسواق العقارات السكنية الرئيسية في الرياض وجدة وحاضرة الدمام. ويسهم النمو السكاني والتنويع الاقتصادي ومبادرات الحكومة لتملك المنازل في زيادة هذه الاستثمارات. كما سلط التقرير الضوء على الأثر الاستراتيجي للمجمعات السكنية ذات التخطيط العمراني، حيث تشكل زيادة الطلب على بيئات المعيشة المتكاملة حجم المعروض في المستقبل، لا سيما في الرياض وجدة.

سعود السليماني، المدير الإقليمي ورئيس أسواق المال في شركة جيه إل إل السعودية، يوضح قائلاً: “يشهد سوق العقارات السكنية في المملكة نضجاً ملحوظاً، يعكس بيئة ديناميكية مدفوعة بأهداف المملكة الشاملةلتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين. ورغم أن استمرار المبادرات الحكومية قد أدى إلى وجود طلب قوي، فإن القطاع ما زال مهيأ لمزيد من التطور والتنويع، مدعوماً بقانون تملك الأجانب المرتقب تطبيقه في يناير 2026. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في إنعاش القطاع وتعزيز المعروض من العقارات، مما يجذب المطورين والمستثمرين الدوليين إلى السوق السعودي، وبالتالي فتح آفاق أوسع من الفرص لجميع الجهات والأطراف المعنية في أنحاء المملكة”.ويكشف تحليل شركة “جيه إل إل” عن مؤشرات أداء قوية في جميع أنحاء المملكة، حيث يواصل سوق العقارات السكنية في الرياض إظهار زخم إيجابي، بما يدل على ارتفاع ملحوظ بنسبة 15.1% في أسعار الفلل وزيادة بنسبة 13.3% في أسعار الشقق في الربع الثاني من عام 2025. وارتفعت أسعار إيجار الفلل في العاصمة بنسبة 13.9% سنوياً، بينما ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 6.9%. وأظهر سوق جدة أداءً متبايناً. فرغم ارتفاع أسعار الفلل بنسبة متواضعة بلغت 4.4% سنوياً، شهدت أسعار الشقق انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3% خلال الفترة نفسها. أما في سوق الإيجارات، فقد ارتفعت إيجارات الشقق في جدة بنسبة 2.4% سنوياً، بينما انخفضت إيجارات الفلل بنسبة 2.8%.

يُظهر تقرير “جيه إل إل” تباينًا في أداء سوق العقارات السكنية بالمملكة في الربع الثاني من عام 2025. وفي حاضرة الدمام، ارتفعت أسعار الشقق في الخبر بنسبة 5.8% وأسعار الفلل بنسبة 2.2% سنويًا بينما ظلت أسعار الشقق في الدمام مستقرة نسبيًا، وسجلت أسعار الفلل زيادة طفيفة بنسبة 1.8% سنويًا. وتُعد حاضرة الدمام وجهة مرغوبة للمنازل الراقية بفضل واجهتها المائية

وفي معاملات البيع، شهدت كل من جدة والخبر زيادة ملحوظة، مما يؤكد نشاط السوق، فقد ارتفعت معاملات جدة بنسبة 46.1% ، ومعاملات الخبر بنسبة 23.7%. في المقابل، شهدت الرياض والدمام انخفاضًا طفيفًا، حيث انخفض إجمالي المعاملات في الرياض بنسبة 1.5% وفي الدمام بنسبة 6.7%. وبالنسبة للمعروض، ارتفع إجمالي المخزون السكني في الرياض إلى 2.17 مليون وحدة وفي جدة إلى 1.23 مليون وحدة ومن المتوقع أن يتوسع المعروض المستقبلي في المدينتين نحو الشمال، مع التركيز على المجمعات السكنية ذات التخطيط العمراني.