تحليل وقراءة كل ملفاتك ضمن مزايا اصدار أداة الذكاء الاصطناعي جي بي تي الجديدة

يحمل التحديث الجديد من أداة الذكاء الاصطناعي، ملتي مودال جي بي تي Multimodal GPT-4ـ قدرات قراءة لتحليل ملفاتك من نسق بي دي إف PDF وغيره من أنواع الملفات المختلفة الأخرى بعد تحديدها في البرنامج ليتولى تحليل محتوياتها، فضلا عن تصفح الإنترنت وأداة توليد الرسوميات والصور دالي DALL·E 3 مباشرةً ضمن التطبيق ذاته.

وتكشفت هذه القدرات الجديدة وفقا لما نشره عدد كبير من المشاركين باختبار الاصدار الجديد من التطبيق.

يأتي الكشف عن الميزات المبتكرة هذه قبل مؤتمر المطورين (DevDay ) الذي تنظمه شركة أوبن إي آي المقرر عقده الأسبوع المقبل. يعد هذا الحدث المرتقب بأن يكون منصة حيث يمكن للمطورين والمتحمسين الحصول على رؤى حول أحدث ابتكارات وأدوات الشركة. التي تسعى لتقديم المزيد من الاختراقات لدفع حدود تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يكون المؤتمر بمثابة عرض للتطورات المتقدمة التي توضح بشكل أكبر الإمكانات الهائلة لأداة جي بي تي بالإصدار الرابع.

Huge new updates to ChatGPT / GPT-4.



1. Upload and chat with any PDF document

2. Use tools without switching chats



Here's everything you need to know and my thoughts: pic.twitter.com/ESFt7bpGyy — Rowan Cheung (@rowancheung) October 29, 2023