تحليل لمستثمري جي بي مورجان: السعودية أصبحت سويسرا الجديدة

يتساءل ماركو كولانوفيتش، الخبير الاستراتيجي لدى جيه بي مورغان عن مكانة السعودية القوية حاليا ويشبه ذلك بدور سويسرا في القرن العشرين من جهة النفوذ والحياد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وحاز دور المملكة العربية السعودية الذي يجمع بين الثقة والحازم في سياساتها على نصيب رئيسي بين المواضيع التي تطرق إليها الخبير الاستراتيجي في بنك جيه بي مورجان ، وتناول كولانوفيتش في مذكرة للمستثمرين من عملاء البنك، ليشرح بالتفصيل ظهور عالم متعدد الأقطاب ومركز الثقل الاقتصادي المتغير.

ربما لا تحظى مبادرات المملكة بالتقدير الكافي في الدورة الإخبارية كحال مبادرات السلام في اليمن، والحوار بين المملكة العربية السعودية وإيران وقطر، وعلامات التطبيع مع سوريا، ومبادرات المساعدة في حل الصراع في أوروبا. والعديد من هذه المشاريع هي نتيجة لقيادة المملكة العربية السعودية، وهي دولة تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً وتحديثاً.

يقول كولانوفيتش “في الواقع، قد يكتسب الشرق الأوسط ودول مثل المملكة العربية السعودية، في ظل هذه التطورات الجديدة، مكانة مماثلة لسويسرا في أوروبا في القرن العشرين: عدم الانحياز إلى أي كتلة واحدة أو طرف متحارب، وتسهيل التجارة والحوار مع الجميع”.

وعلى النقيض من ذلك، تعتمد أوروبا على شرق العالم وجنوبه في واردات المواد الخام وصادرات السلع والخدمات تامة الصنع. يقول كولانوفيتش: “مع التصميم القوي المتزايد للمفوضية الأوروبية على مواجهة روسيا (وربما حتى الصين)، تعمل أوروبا على زيادة عوامل الخطر الجيوسياسية بالنسبة لاقتصادها”.

وتأتي أكبر المخاطر من التوترات بين الولايات المتحدة والصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي. “إن اعتماد الشركات الأمريكية والأوروبية على الإيرادات (ونمو الإيرادات)، فضلاً عن اعتماد نفس الشركات على سلاسل التوريد والإنتاج في الصين، من شأنه أن يجعل التداعيات الاقتصادية والسوقية للصراع المحتمل وخيمة. ومن الصعب أن نتصور أن كلا الجانبين لا يدركان ذلك، والسؤال هو أي من الجانبين لديه المزيد من التصميم والشهية للمخاطرة في سبيل تحقيق أهداف وطنية أو جيوسياسية”.

و كولانوفيتش الذي كان متوجسا إزاء الأسهم معظم العام، ولديه سعر مستهدف لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في نهاية العام بحوالي 7٪ أقل من المستويات الحالية، ويبرر ذلك بالقول “كان هناك سببان رئيسيان وراء اتخاذنا موقفا سلبيا: 1) الارتفاع غير المسبوق في أسعار الفائدة (نسبة إلى المستويات الحالية للديون المستحقة)، والتي تؤدي إلى تآكل الاقتصادات ببطء وتمهد الطريق للتخلص من المخاطر في السوق، و 2) : “التدهور الجيوسياسي أدى إلى زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدد الاقتصادات والأسواق العالمية”.

ولا يؤيد كولانوفيتش فكرة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي – في الواقع، قد ترتفع العملة الأمريكية خلال الأزمة القادمة. “إن خطر التراجع عن الدولرة لا يتمثل في توقف القوى الناشئة المفاجئة عن استخدام الدولار الأمريكي أو حتى استبداله بعملة مشتركة جديدة ربما تعتمد على السلع الأساسية. بل إن مخاطر تراجع الدولرة بالنسبة للاقتصادات الغربية تتعلق في الغالب بالتضخم وعبء ديونها. في الأساس، كان الغرب قادرا على الاستعانة بمصادر خارجية للصناعات كثيفة الكربون، مما تركها هشة وعرضة للصدمات التضخمية، في حين تم إعادة تدوير الفوائض التجارية إلى أصول بالدولار الأمريكي. وكان أحد الرسوم البيانية المثيرة للاهتمام هو نسبة الناتج المحلي الإجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية. وفي أي صراع افتراضي جديد، فإن الميزة الاقتصادية التي سيحصل عليها الغرب ستكون أقل بكثير مما كان يتمتع به خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ويحذر بالقول: “ينبغي على المستثمرين العالميين أن يقيموا كل النتائج المحتملة بشكل محايد، بما في ذلك النتيجة التي نعتقد أنها أكثر ترجيحاً – وهي أن الأمور قد تصبح أسوأ قبل أن تتحسن”. وسوف يصبح أكثر إيجابية إذا بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، وتراجع تصعيد الحرب مع روسيا، وإذا هدأت التوترات مع الصين.