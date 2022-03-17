تحليل السوق وأداء الأسهم

فرح مراد ، خبيرة تحليل الأسواق في إكس تي بي مينا.

كان أداء أسواق الأسهم في الخليج إيجابيا في الغالب بعد التصحيحات السعرية لهذا الشهر مع عودة المستثمرين إلى السوق. في الوقت نفسه، يمكن أن تنتج المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بعض النتائج الإيجابية مع تقارب بين الطرفين. مع ذلك، يظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي. عادت أسعار النفط إلى المستوى الذي كانت عليه قبل التحركات العسكرية في أوكرانيا.

لكنها تنتعش اليوم إلى حد ما مع استمرار المحادثات بين أوكرانيا وروسيا. في غضون ذلك ، لا يزال اتجاه السوق غير مؤكد حيث أن أي عقوبات جديدة قد تقطع الإمدادات الروسية في حين أن الإغلاق في الصين يهدد الطلب ؛ إذا تم فرض قيود أكثر صرامة ، فقد يستجيب جانب الطلب على النفط. من ناحية أخرى ، فإن الاتفاق النووي الإيراني يبدو غير مؤكد: فالولايات المتحدة مترددة لأنها لا تريد منح إعفاءات من العقوبات أكثر مما كانت عليه بموجب اتفاقية عام 2015. وروسيا بدورها تستفيد من عدم اتمام الصفقة لإبقاء انتاجها في الأسواق.

تعافى سوق الأسهم في دبي اليوم حيث تحرك المستثمرون لشراء التراجعات بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدها السوق خلال هذا الشهر. كما يمكن للسوق أن يجد دعما من الإعلان عن الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي. ويمكن أن يشهد السوق اكتتابات أولية أخرى مما قد يساعد في دفع السوق على الرغم من المخاطر العالمية الحالية. ارتفع سوق الأسهم في أبو ظبي بشكل طفيف بعد رجوع أسعار النفط إلى الأعلى ومع ذلك يبقى السوق معرضا لأية تغيرات في أسواق الخام. عاد سوق الأسهم السعودي إلى المنطقة الإيجابية بفضل ارتفاع أسعار النفط والأساسيات القوية في البلاد. حيث لا يزال الناتج الاقتصادي قويا وموافقا للتوقعات، مما قد يساعد في دعم سوق الأسهم بشكل عام. تبعت البورصة المصرية الأسواق العالمية الأخرى في الاتجاه الصعودي بينما استمر الصراع في أوكرانيا في التأثير عليها. وتتخذ الحكومة المصرية خطوات للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار القمح مما قد يساعد في استقرار البورصة. كان الأسبوع الماضي عامًا سلبيًا آخر بالنسبة لسوق العملات المشفرة ، حيث أثر الصراع العسكري بين أوكرانيا وروسيا والزيادات الأولى المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على معنويات السوق.

ومع ذلك ، تحسنت المعنويات بعد التعليقات الأخيرة من إيلون ماسك عن احتفاظه بعملات البيتكوين والإيثر والدوجكوين على الرغم من أن شراء الأصول المادية غالبًا ما يكون أفضل طريقة لمواجهة موجة التضخمية. كما كانت الأخبار المتعلقة بالمحادثات بين مسؤولي أوكرانيا وروسيا أكثر إيجابية مما كانت عليه في الأسبوع السابق. زادت هيمنة البيتكوين على السوق إلى 42.6٪. ارتفعت رسملة جميع الأصول الرقمية المتداولة إلى 1.737 تريليون دولار ، في حين بلغ متوسط حجم التداول اليومي 72.50 مليار دولار