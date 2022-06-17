تحليل السوق اليوم

إيمان العياف ، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية في المنطقة الحمراء بعد أن ألقى قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بشكوك حول قدرة النمو الاقتصادي المستقبلي وبسبب تأثير السياسة النقدية المتشددة. في هذا الصدد ، انتقل المستثمرون إلى الحذر. كانت أسعار النفط متقلبة اليوم بعد انخفاض هذا الأسبوع. لا يزال السوق يتعرض لضغوط من المخاوف بشأن الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه ، لا يزال العرض يمثل مشكلة مع خروج الخام الليبي والروسي والإيراني من السوق. واصل سوق الأسهم في دبي في تسجيل ضغوط بيع حيث يحاول المستثمرون التقليل من المخاطر. وبالتالي يمكن أن يشهد السوق مزيدا من التصحيحات السعرية في الأسابيع القادمة.

استأنف سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعه مع تحول الأجواء عند المستثمرين إلى الحذر فيما سجلت أسعار النفط بعض التقلبات. قد يشهد السوق انخفاضا إضافيا في ظل هذه الظروف. أغلق سوق الأسهم القطرية على انخفاض حيث اتخذ المستثمرون موقفا متشائما ومع استمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عن ذروتها. يمكن أن ينخفض المؤشر الرئيسي أكثر مثل الأسواق الأخرى في المنطقة ومع استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الغاز.

أنهى سوق الأسهم السعودية الأسبوع على انخفاض جديد ويمكن أن يستمر على هذا النحو بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. يمكن أن تستفيد السوق من أسعار النفط الأكثر استقرارا. أغلقت البورصة المصرية على المنطقة الحمراء فيما واصل المستثمرون الدوليون انسحابهم. قد يشهد السوق المزيد من ضغوط البيع بينما يبتعد المستثمرون عن المخاطر.